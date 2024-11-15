Kartal’a Fofana önerisi

Olympique Lyon'da oynayan Malick Fofana menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi. 19 yaşındaki futbolcu sol kanat bölgesinde görev yapabiliyor. Belçikalı kanat; hem fiziksel hem de teknik açıdan oldukça yetenekli. Genç yıldızın piyasa değeri 15 milyon Euro olarak dikkat çekiyor. Fofana'nın 30 Haziran 2028'e kadar Lyon'la sözleşmesi var. Eğer Beşiktaş bu transferi Ocak'ta gerçekleştirirse ciddi şekilde boşluk dolabilir. Oyuncunun performansı ve gelecekteki potansiyeli Siyah-Beyazlı takımın rotasyonda elini güçlendirebilir. Siyah-Beyazlılar'ın kanat transferi yapma isteği hücum gücünü artırmak ve genişleyen maç programına daha fazla derinlik kazandırmak. Özellikle Süper Lig ve Avrupa'daki mücadelelerde kanat oyuncularının önemi büyük. Giovanni van Bronckhorst'un takımda birçok bölgeye transfer yapmak istediği biliniyor. Özellikle kanat bölgesine Ocak'ta transfer düşünen Hollandalı çalıştırıcı "Transfer dönemi gelecek. İhtiyaç olan bölgelere transfer yapmak istiyoruz. Süreç isteyen bir durum var ortada. Her transfer dönemi bir fırsat" demişti.

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