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Emekliye en az 14 bin TL

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına Ocak’ta 6 aylık enflasyon oranında zam yansıtılırken, taban aylıkta da artış gündemde. Eğer enflasyon zammı kök aylığa uygulanırsa en düşük maaş 14 bin lirayı aşacak.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Kasım 2024
Emekliye en az 14 bin TL

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Emekliler Ocak ayını heyecanla beklerken, hem zam oranı hem ek iyileştirmeler merak konusu oldu. 2025'in ilk ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Bu zam oranı kök aylıklara yansıtılacak. En düşük emekli aylığı ödemesi geçtiğimiz Temmuz ayında 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilmişti. Halen kök aylık ve ek ödeme toplamı 12 bin 500 liranın altında olanlara, bu kapsamda Hazine desteğiyle birlikte 12 bin 500 lira yatırılıyor. Eğer taban aylıkta değişiklik olmazsa bazı emeklilerin eline geçecek parada Ocak ayında değişiklik olmayacak. Bunun önüne geçmek için taban aylığın da artırılması bekleniyor. Konu 3 Ocak tarihinde emeklilerin zam oranının belli olmasının ardından karara bağlanacak.

TABAN AYLIĞA ZAM
Taban aylığın da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı oranında artırılması bekleniyor. Bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 24.73 olarak gerçekleşmişti. Orta Vadeli Program'da da (OVP) 2024 yılı enflasyonu tahmini yüzde 41.5 olarak yer aldı. Bu tahmine göre ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 13.44 olarak bekleniyor. Bu tahmin gerçekleşir ve artış taban aylığa da yansıtılırsa en düşük emekli aylığı ödemesi 14 bin 180 liraya çıkacak.

MERKEZ'E GÖRE NE OLUR?
Merkez Bankası da 2024 yıl sonu enflasyonu tahminini geçen hafta yüzde 44 olarak güncelledi. Banka tahmin aralıklarının alt sınırını yüzde 42, üst sınırını yüzde 46 olarak açıkladı. Yüzde 44'lük tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 15.45 olacak. Taban aylık da eğer bu tutar yansıtılırsa 14 bin 431 liraya yükselecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 42'lik oranın gerçekleşmesi halinde yüzde 13.84, yüzde 46'lık oranın gerçekleşmesi halinde yüzde 17.05 çıkarken, taban aylık bu oranlar yansıtılırsa 14 bin 230 lira ya da 14 bin 631 lira olabilecek.

ANKETLER NE GÖSTERİYOR?
Ekonomistlerle yapılan beklenti anketleri de Ocak zamlarına ilişkin ipuçları veriyor. Anketlerde 2024 yılı enflasyon tahmini yüzde 43.5 ile yüzde 45.21 aralığında yer alıyor. Buna göre 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.04-yüzde 16.42 aralığında bekleniyor. Bu oranların taban aylığa yansıtılması halinde de en düşük emekli aylığı ödemesi 14 bin 380 ya da 14 bin 553 lira aralığına yükselebilecek.

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