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Yabancı hakeme yeşil ışık

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile görüşmesinden sonra açıklamalarda bulundu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Kasım 2024
Yabancı hakeme yeşil ışık

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile görüşmesinden sonra açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, "VAR'daki hataları kabul etmiyorum, dediğimin arkasındayım. Kulüplerden yabancı hakem isteği var, sayın başkan da bu isteği dile getirdi. A Milli Takım maçlarından sonra MHK Semineri var, onlarla bu konuyu enine boyuna konuşacağız. Kulüplerden talep gelebilir ama biz hala çocuklarımıza inanıyoruz. Bu kadar desteğe rağmen istediğimiz performansı alamıyorsak, alternatif planlara bakacağız" sözleriyle yabancı hakeme açık kapı bıraktı.

TAHAMMÜL EDEMİYORUZ
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat dün TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu zirve sonrası açıklamalarda bulunan Arat, "Sayın başkan buraya gelirken çok önemli sözler verdi. Kendisine, kişiliğine ve ekibine inanıyoruz. Camiamızın sıkıntılarını ilettim. Sayın başkan çok açık sözlü, biz de kapalı kapılar ardında değil, net bir şekilde açıkça söyledik. Kendisi de size anlattı. Sıkıntılarımız, camiada büyük üzüntülere neden oluyor. Haksızlığa artık insanlar tahammül edemiyor" ifadelerini kullandı.

KİMSE DEĞİŞİKLİK BEKLEMESİN
Hasan Arat, Giovanni van Bronckhorst ile ilgili de "Takıma ve Hocamıza inanıyoruz. Kimse bir değişiklik falan beklemesin. Hedeflerimiz var. Beşiktaş camiası kırgın ve üzgün. Bu takım yeni kurulmuş bir takım, takımlarının arkasında olsunlar. Avrupa'da ciddi bir şansımız var, lig daha bitmemiş durumda. Geçen seneyle kıyaslamasınlar, bu takım aynı takım değil" ifadelerini kullandı.

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