Topa 1 dokunuşu 2.2 milyon TL!

Bu sezon Fenerbahçe'de en çok hayal kırıklığı yaratan futbolcuların başında Cengiz Ünder geliyor. Geçtiğimiz sezon 15 milyon Euro'ya Marsilya'dan transfer edilen milli futbolcu, sakatlığının etkisiyle beklenen süreleri alamasa da bazı maçlarda önemli skor katkıları vermişti.

MOURINHO YETERLİ BULMADI

Ancak Cengiz bu sezon adeta kayıplara karıştı. Performansı teknik direktör Jose Mourinho tarafından yeterli görülmeyen 27 yaşındaki futbolcu ayrıca sürekli sakatlık geçirerek bir türlü istikrarlı bir görüntü sergileyemedi. Hal böyle olunca, yıllık 3.5 milyon Euro'luk (126 milyon lira) maaşıyla açık ara Süper Lig'in en fazla kazanan yerli futbolcu olan Cengiz Ünder'in maliyeti Fenerbahçe'ye çok büyük bir yük getiriyor. Tüm kulvarlarda bu sezon 3 maçta 99 dakika forma giyen Cengiz'in sahada kaldığı her dakikanın kulübe maliyeti 1.2 milyon liraya geliyor. Milli futbolcu bu maçlarda 57 kez topla buluşurken, 38'i isabetli 41 pas verdi.

ARTIK FORMA GİYMESİ ZOR

Böylece Cengiz'in her topa dokunuşu 2.2 milyon liraya, her pası 3 milyon liraya, her isabetli pası ise 3.3 milyon liraya mal oldu. Sezon başında yüksek maaşı nedeniyle hiçbir Avrupa kulübünden teklif alamayan Cengiz Ünder'in Jose Mourinho'dan artık forma alması beklenmiyor.