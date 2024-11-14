PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Topa 1 dokunuşu 2.2 milyon TL!

Bu sezon sadece 3 maçta 99 dakika sahada kalan Cengiz Ünder’in 1 dakikasının Fenerbahçe’ye mali karşılığı 1.2 milyon lira oldu. 3 maçta 57 kez topla buluşan yıldız futbolcunun 1 dokunuşu 2.2 milyon liraya, 1 isabetli pası ise 3.3 milyon liraya geliyor

Özel Haber Özel Haber
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Kasım 2024
Topa 1 dokunuşu 2.2 milyon TL!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bu sezon Fenerbahçe'de en çok hayal kırıklığı yaratan futbolcuların başında Cengiz Ünder geliyor. Geçtiğimiz sezon 15 milyon Euro'ya Marsilya'dan transfer edilen milli futbolcu, sakatlığının etkisiyle beklenen süreleri alamasa da bazı maçlarda önemli skor katkıları vermişti.

MOURINHO YETERLİ BULMADI
Ancak Cengiz bu sezon adeta kayıplara karıştı. Performansı teknik direktör Jose Mourinho tarafından yeterli görülmeyen 27 yaşındaki futbolcu ayrıca sürekli sakatlık geçirerek bir türlü istikrarlı bir görüntü sergileyemedi. Hal böyle olunca, yıllık 3.5 milyon Euro'luk (126 milyon lira) maaşıyla açık ara Süper Lig'in en fazla kazanan yerli futbolcu olan Cengiz Ünder'in maliyeti Fenerbahçe'ye çok büyük bir yük getiriyor. Tüm kulvarlarda bu sezon 3 maçta 99 dakika forma giyen Cengiz'in sahada kaldığı her dakikanın kulübe maliyeti 1.2 milyon liraya geliyor. Milli futbolcu bu maçlarda 57 kez topla buluşurken, 38'i isabetli 41 pas verdi.

ARTIK FORMA GİYMESİ ZOR
Böylece Cengiz'in her topa dokunuşu 2.2 milyon liraya, her pası 3 milyon liraya, her isabetli pası ise 3.3 milyon liraya mal oldu. Sezon başında yüksek maaşı nedeniyle hiçbir Avrupa kulübünden teklif alamayan Cengiz Ünder'in Jose Mourinho'dan artık forma alması beklenmiyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li İBB’nin Paris ’party’sinin maliyeti ortaya çıktı! Sponsor yalanı çürütüldü
Savcılık harekete geçti: Ankara ve İstanbul’daki konser vurgununa soruşturma! | Usülsüz harcamaların hesabı sorulacak
Vakıf Katılım
Narin Güran cinayetinde kim neredeydi? HTS kayıtları A Haber’de tek tek incelendi! Cenazeyi Nevzat burada görmüştü
Trump Dışişileri Bakanı adayını resmen duyurdu! Kimdir bu Marco Rubio? Türkiye’yi nasıl hedef aldı
Van Gölü kıyısında cesedi bulunan Rojin Kabaiş’in otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni
Trendyol
İşte Dara Üs Bölgesi görüntüleri... Narin Güran cinayetini bu kayıtlar mı çözecek?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan borçlu belediyelere seslendi: Haciz işlemi başlatacağız | Liste başı CHP’li belediyeler
CHP Buca’yı çöpe teslim etti: Başkan Yardımcısı fal ile meşgul
Donald Trump yeniden Beyaz Saray’da! Biden ile görüştüler: Sorunsuz bir geçiş olacak
Nobelli Daron Acemoğlu’nun Atatürk eleştirisi muhalefeti kızdırdı... Takvim.com.tr hatırlatıyor: Bu çıkışı ilk değil o zaman neredeydiniz!
Yasa dışı bahis soruşturmasında sosyal medya fenomenleri için yakalama kararı! Hesaplara erişim engeli | Cenk Pekkan Ünal Orhan İbrahim Yılmaz...
Trump İsrail’i durdurabilir mi? Başkan Erdoğan Kaygılıyız deyip Ocak 2025’i işaret etti | Türkiye ile ABD arasında yeni dönem
İzmir’den sonra şimdi de Antalya! 3 kardeş evde ölü bulundu | Farsça yazılmış 9 sayfalık not ortaya çıktı
SON DAKİKA