Okan Buruk için Roma iddiası

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi. Buruk'un teknik direktörlük arayışında olan İtalyan ekibi Roma'dan teklif aldığı öne sürüldü.

İLK SIRADA O VARDI

LA Gazetta dello Sport'un haberine göre; Roma, teknik direktörlük görevi için Vincenzo Montella ve Claudio Ranieri'den önce Okan Buruk ile görüştü. Okan Buruk ise Galatasaray'dan ayrılmak istemediği için teklifi reddetti. LİGDE 12. SIRADALAR

Serie A'da bu sezon istediği sonuçları alamayan ve Daniele De Rossi'nin ardından Ivan Juric'le de yollarını ayıran Roma'da teknik direktörlük için son olarak Claudio Ranieri'nin ismi gündeme gelmişti. Roma İtalya Ligi'nde 13 puanla 12. sırada yer alıyor.