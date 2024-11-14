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Ismail Jakobs şok etti!

Samsunspor maçında yeniden sakatlanan Senegalli futbolcu 1 ay daha forma giyemeyecek

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Kasım 2024
Ismail Jakobs şok etti!

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Cimbom'a bir kez daha Ismail Jakobs'tan kötü haber geldi. 9. haftadaki Antalyaspor maçında sakatlanan Senegalli yıldız yaklaşık 1 ay süren tedavinin ardından Samsunspor önünde sahalara dönmüştü. Ancak devre arasında oyundan alınan Jakobs için Okan Buruk, "Önemli bir durumu yok. Tedbir amaçlı oyundan çıkardık" demişti. Ancak dün Senegal Futbol Federasyonu, Jakobs'un sakatlığını açıkladı ve durumun beklenenden çok daha sıkıntılı olduğunu ortaya çıktı. Galatasaray'dan yapılan bilgilendirmede ise, "Jakobs'un Stoller sınıflamasına göre 2. derece sağ aşil tendonu kas bileşkesinde ve soleus kasında zorlanma ve kanama tespit edilmiştir" denildi. Yıldız futbolcunun sahalardan yine 1 aya yakın bir süre uzak kalması bekleniyor.

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