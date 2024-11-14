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Cimbom’dan Nelsson kararı

Galatasaray yönetimi yeni sözleşme görüşmeleri yaptığı Danimarkalı stoperin 2 milyon Euro’nun üzerindeki maaş talebi nedeniyle geri adım attı. Okan Buruk’un da performansı tartışılan Nelsson için, “Devre arası teklif gelirse değerlendirelim” dediği ortaya çıktı

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Kasım 2024
Cimbom’dan Nelsson kararı

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Süper Kupa'daki Beşiktaş maçındaki büyük hatalarıyla tepki çeken Victor Nelsson o günden sonra bir türlü kendine gelemedi. Sanchez ve Abdülkerim'in yüksek formu nedeniyle kulübeye hapsolan Danimarkalı yıldız oynadığı kısa sürelerde de beklentilerin çok altında kaldı. Yönetim buna rağmen Nelsson'un 2026'da bitecek olan sözleşmesini güncellemek için görüşmeler yapıyordu. Ancak gelen bilgilere göre yıldız futbolcunun 2 milyon Euro'nun üzerindeki maaş talebinden geri adım atmaması sonrası pazarlıklar donduruldu. Yönetimin son olarak 1.7 milyon Euro teklif ettiği ancak bunun Nelsson tarafından kabul görmediği belirlendi. Bir başka iddiaya göre ise Okan Buruk performansından hiç memnun olmadığı 26 yaşındaki futbolcu için, "Devre arasında iyi bir teklif gelirse değerlendirelim" şeklinde rapor verdi.

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