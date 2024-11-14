Aliseda hamlesi

Ocak ayı yaklaşırken Beşiktaş'ta transfer hareketliliği hız kazandı. Siyah-Beyazlılar'da Hollandalı teknik adam Giovanni Van Bronckhorst'un geçtiğimiz günlerde yönetimle yaptığı kriz toplantısında transfer listesindeki isemleri de sunduğu öğrenildi. Gio'nun UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda karşılaştıkları Lugano'nun Arjantinli kanat oyuncusu Ignacio Aliseda'nın adını yönetime verdiği öğrenildi. 49 yaşındaki teknik adamın sezon başında da istediği ancak transferi gerçekleşmeyen 24 yaşındaki ismin alınması yönünde tekrar rapor verdiği öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin de sezon sonu kontratı sona erecek olan yıldız futbolcuyu takıma kazandırmak için devre arasında görüşmelere başlayacağı ifade ediliyor. Beşiktaş maçlarında 2 asistle oynayan sol kanat oyuncusu bu sezon çıktığı 22 maçta ise 6 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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