Ankara’da kimlik kontrolünde polise kanlı saldırı! Ahmet Türkoğlu şehit oldu: Saldırganın suç dosyası kabarık çıktı
Ankara’da polis ekiplerinin “şok” uygulamasında durdurduğu araçtaki Yusuf Eray Tekalan, kimlik kontrolü sırasında polis memuru Ahmet Türkoğlu’na 2 el ateş etti. Türkoğlu kaldırıldığı hastanede şehit olurken, saldırının ardından kendisini vuran Tekalan da hayatını kaybetti. Araçta bulunan Yasin Aydaş ve Arif Aydaş gözaltına alınırken, saldırgan ile iki şüphelinin geçmişte çeşitli adli olay kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.
Ankara'da gece saatlerinde gerçekleştirilen polis uygulaması kanlı saldırıya sahne oldu.
Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre; Karacaören mevkiinde durdurulan araçta kimlik kontrolü yapıldığı sırada araçtan inen Yusuf Eray Tekalan, polis memuru Ahmet Türkoğlu'na tabancayla 2 el ateş etti. Ağır yaralanan Türkoğlu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
KİMLİK KONTROLÜ SIRASINDA ATEŞ AÇTI
Olay saat 23.30 sıralarında Karacaören mevkiinde meydana geldi. Polis ekipleri "şok" uygulama kapsamında 06 GBG 273 plakalı aracı durdurdu.
Araçta bulunan 3 kişinin kimlik kontrolü yapılırken arka koltukta oturan Yusuf Eray Tekalan araçtan indi. Tekalan, görevli polis memuru Ahmet Türkoğlu'na tabancayla 2 el ateş etti.
Ağır yaralanan Türkoğlu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Pursaklar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Türkoğlu, burada yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit
SALDIRININ ARDINDAN KENDİSİNİ VURDU
Polis memuru Türkoğlu'na ateş açan Tekalan, saldırının hemen ardından silahla başına ateş ederek kendisini vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tekalan hayatını kaybetti.
Araçta bulunan diğer iki kişi ise olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu araç yakalanırken, Yasin Aydaş ve Arif Aydaş gözaltına alındı.
İKİ ŞÜPHELİNİN DE ADLİ OLAY KAYDI VAR
Yapılan incelemede Arif Aydaş'ın geçmişinde taksirle yaralama, uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma ve silah kanununa muhalefet kapsamında adli olay kayıtlarının bulunduğu belirlendi.
Yasin Aydaş'ın ise otodan hırsızlık ve silah kanununa muhalefet kapsamında kaydının olduğu öğrenildi.
SALDIRGANIN SUÇ DOSYASI KABARIK
Polis memuru Ahmet Türkoğlu'nu şehit eden Yusuf Eray Tekalan'ın geçmişinde de tehdit, hakaret, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma, mala zarar verme, taksirle yaralama, kişilerin huzur ve sükununu bozma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi çok sayıda adli olay kaydının bulunduğu öğrenildi.
VALİ CANBOLAT: "BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"
Olayın ardından hastaneye gelen Ankara Valisi Yakup Canbolat, yaşananlara ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"TOKİ yolu 'şok' uygulamasında bir araç durduruluyor. Polis memurumuz ve bir gece bekçimiz tarafından. Aracın içerisinde 3 kişi var. Üç kişinin kimlik kontrollerinin ikisi yapılıyor. Arkadaki kişi yapılırken arabadan çıkıyor ve bir polis memurumuza iki el ateş ediyor. Polis memurumuz Ahmet Türkoğlu'yu maalesef ki yapılan müdahalelere rağmen kaybettik. Kahraman polisimiz maalesef şehit oldu. Ona Allah'tan rahmet diliyoruz. Araç kaçıyor araçtaki 2 kişi yakalandı. Onlar alındı ve saldırı yapan fail de olaydan hemen sonra kendi kafasına sıkarak intihar ediyor. Ona da şu an müdahale ediliyor ama durumu ağır gözüküyor. Maalesef bu akşam böyle bir olay yaşadık. Hepimize geçmiş olsun. Şehidimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Başımız sağ olsun" dedi.