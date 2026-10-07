Şehit olan Polis memuru Ahmet Türkoğlu (Foto: DHA)

VALİ CANBOLAT: "BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

Olayın ardından hastaneye gelen Ankara Valisi Yakup Canbolat, yaşananlara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"TOKİ yolu 'şok' uygulamasında bir araç durduruluyor. Polis memurumuz ve bir gece bekçimiz tarafından. Aracın içerisinde 3 kişi var. Üç kişinin kimlik kontrollerinin ikisi yapılıyor. Arkadaki kişi yapılırken arabadan çıkıyor ve bir polis memurumuza iki el ateş ediyor. Polis memurumuz Ahmet Türkoğlu'yu maalesef ki yapılan müdahalelere rağmen kaybettik. Kahraman polisimiz maalesef şehit oldu. Ona Allah'tan rahmet diliyoruz. Araç kaçıyor araçtaki 2 kişi yakalandı. Onlar alındı ve saldırı yapan fail de olaydan hemen sonra kendi kafasına sıkarak intihar ediyor. Ona da şu an müdahale ediliyor ama durumu ağır gözüküyor. Maalesef bu akşam böyle bir olay yaşadık. Hepimize geçmiş olsun. Şehidimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Başımız sağ olsun" dedi.

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