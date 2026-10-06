CHP'den istifa ederek yoluna bağımsız olarak devam eden ve "İzmir'e karşı sorumluluğum var" vurgusu yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti 'ye katılıyor.

"EVET BİR KARARIN EŞİĞİNDEYİM"

Siyaset kulislerini hareketlendiren en önemli dönüm noktası, 30 Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etmesiyle yaşandı.

Başkan Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi - DHA, 30 Eylül)

Gerçekleşen bu kritik görüşme rozet iddialarını güçlendirirken, Tugay'ın yaptığı açıklamalar da sürecin yönünü netleştirdi.

Kişisel hesaplar yerine İzmir'in menfaatlerini ön planda tuttuğunu belirten Tugay, "Kişisel siyasi geleceğim için değil, ama İzmir'e karşı taşıdığım sorumluluk gereği; evet bir kararın eşiğindeyim" diyerek şehrin geleceğine yönelik kararlılığını gözler önüne serdi.