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İzmir'de AK Parti dönemi! Cemil Tugay Genel Merkez'de... "Çiçekli" paylaşım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın, CHP’den istifasının ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de gerçekleştirdiği kritik görüşmenin ardından bugün düzenlenecek törenle AK Parti’ye katılıyor. AK Parti Genel Merkezi önünde ilk mesajını veren Tugay, "İzmir'i güzel şeyler bekliyor" dedi. AK Parti'nin "07.10.2026" vurgulu ve "İzmir'in dağlarında çiçekler açar" melodili dikkat çeken paylaşımı da dikkat çekti. Öte yandan gerçekleşecek geçişle birlikte kentte çeyrek asrı aşan sol belediyecilik dönemi kapanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk kez AK Parti tarafından yönetilecek.

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İzmir'de AK Parti dönemi! Cemil Tugay Genel Merkez'de... "Çiçekli" paylaşım

CHP'den istifa ederek yoluna bağımsız olarak devam eden ve "İzmir'e karşı sorumluluğum var" vurgusu yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katılıyor.

Video Oynatma İkonu AK Parti'den İzmir paylaşımı

"EVET BİR KARARIN EŞİĞİNDEYİM"
Siyaset kulislerini hareketlendiren en önemli dönüm noktası, 30 Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etmesiyle yaşandı.

Başkan Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi - DHA, 30 Eylül)Başkan Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi - DHA, 30 Eylül)

Gerçekleşen bu kritik görüşme rozet iddialarını güçlendirirken, Tugay'ın yaptığı açıklamalar da sürecin yönünü netleştirdi.

Kişisel hesaplar yerine İzmir'in menfaatlerini ön planda tuttuğunu belirten Tugay, "Kişisel siyasi geleceğim için değil, ama İzmir'e karşı taşıdığım sorumluluk gereği; evet bir kararın eşiğindeyim" diyerek şehrin geleceğine yönelik kararlılığını gözler önüne serdi.

Paylaşımda “07.10.2026” tarihi öne çıkarılırken, çöp görüntülerinin ardından çiçeklerle kaplı alanlara yer verildi. (Foto: AK Parti)Paylaşımda “07.10.2026” tarihi öne çıkarılırken, çöp görüntülerinin ardından çiçeklerle kaplı alanlara yer verildi. (Foto: AK Parti)

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'deki "mutlak butlan" süreci ve ardından yaşanan gelişmeler nedeniyle 18 Haziran 2026'da CHP'den istifa ederek görevine bağımsız devam edeceğini açıkladı. İstifasının hemen ardından Özgür Özel'in kuracağı Yeni Parti'ye katılacağını öne sürülen Tugay, 24 Temmuz'da kurulan Yeni Parti'ye geçmeyerek bağımsız kalma kararını sürdürdü. Bu süreçte kamuoyunda sık sık gündeme gelen "AK Parti'ye geçeceği" iddialarının ardından 30 Eylül'de Başkan Erdoğan ile Beştepe'de görüştü.

AK PARTİ'YE GEÇİYOR
Tugay bugün (7 Ekim'de) AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek törenle AK Parti'ye katılacak.

İzmir'de AK Parti dönemi! Cemil Tugay Genel Merkez'de... "Çiçekli" paylaşım-3

Cemil Tugay AK Parti Genel Merkezi binasına giriş yaparken "İzmir'i çok seviyorum. İzmir'i güzel şeyler bekliyor." ifadelerini kullandı.

Cemil Tugay, AK Parti Kongre Merkezi'nde dünzenlenen AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na Başkan Erdoğan ile birlikte katıldı.Cemil Tugay, AK Parti Kongre Merkezi'nde dünzenlenen AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na Başkan Erdoğan ile birlikte katıldı.

ÇEYREK ASIR SONRA İLK

Bu transfer ile İzmir'de 22 yıllık CHP, 27 yıllık sol belediye (DSP-CHP) dönemi sona erecek ve AK Parti ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni yönetecek.

AK PARTİ'DEN İZMİR PAYLAŞIMI
Yaşanan bu gelişmelerin ardından AK Parti'den gelen çok özel bir video paylaşımı gündeme damgasını vurdu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Başkan Erdoğan (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi - DHA)İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Başkan Erdoğan (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi - DHA)
Videoda çöp yığınlarının bulunduğu görüntülerin ardından "07.10.2026" tarihi öne çıkarılırken, devamında aynı alanların çiçeklerle kaplandığı bir görüntü kullanıldı.

AK Parti’nin resmi hesabından İzmir’e ilişkin dikkat çeken bir video paylaşımı yapıldı. (Foto: AK Parti)AK Parti’nin resmi hesabından İzmir’e ilişkin dikkat çeken bir video paylaşımı yapıldı. (Foto: AK Parti)Öte yandan videonun sonunda "İzmir'in dağlarında çiçekler açar" melodisinin çaldığı duyuldu.

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