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Milli tenisçi Zeynep Sönmez A Spor'a özel açıklamalarda bulundu

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası finalinde ABD'li Ann Li'yi 2-0 mağlup ederek şampiyon olmuş ve WTA'de ilk 100'e girmişti. Sönmez, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Kasım 2024
Milli tenisçi Zeynep Sönmez A Spor’a özel açıklamalarda bulundu

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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası finalinde ABD'li Ann Li'yi 2-0 mağlup ederek şampiyon olmuş ve WTA'de ilk 100'e girmişti. Sönmez, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Şampiyon sporcumuz, "Bir kadın sporcu olarak bunu başarmış olmak ve böyle bir başarıyı Türkiye'ye armağan edebilmek benim için çok özel. Başardığımda ilk olarak Türk bayrağıyla fotoğraf çekilmek istedim. Ne güzel ki Türk kadınlarından her dalda birçok başarı geliyor. Onlardan biri olmak kendimi çok iyi hissettiriyor" ifadelerini kullandı.

Sönmez, "En büyük hayallerimden biri Grand Slam kazanmak. Emin adımlarla, yolculuğun da keyfini çıkararak gitmek istiyorum" dedi.

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