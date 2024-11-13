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Beşiktaş yönetimi kötü sonuçlara rağmen Giovanni van Bronckhorst'un arkasında duruyor!

Beşiktaş yönetimi Hollandalı hoca ile birk riz toplantısı yaptı. Yönetimin deneyimli teknik adamı sonuna kadar desteklediği ve takıma zarar vereceğinden dolayı bir hoca değişikliği yapmayı düşünmediği öğrenildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Kasım 2024
Beşiktaş yönetimi kötü sonuçlara rağmen Giovanni van Bronckhorst’un arkasında duruyor!

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Ligde son 5 maçta alınan 1 galibiyet sonrası lider Galatasaray'ın 10 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta yönetim Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile bir kriz toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda takımın aldığı kötü sonuçların nedenlerinin masaya yatırıldığı öğrenildi. Siyah-Beyazlı kurmayların 49 yaşındaki teknik adama sonuna kadar güvendiği ve bir hoca değişikliğinin şu an için hiçbir şekilde gündemde olmadığı ifade edildi.

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Yönetimin geçen sene yaşanan tam 6 teknik adam değişikliğinin takıma faydadan çok zarar getirdiği düşüncesinde ortak paydada buluştuğu ve bu nedenden dolayı Gio ile yola devam edeceği de gelen haberler arasında.

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