Beşiktaş yönetimi kötü sonuçlara rağmen Giovanni van Bronckhorst’un arkasında duruyor!

Ligde son 5 maçta alınan 1 galibiyet sonrası lider Galatasaray'ın 10 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta yönetim Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile bir kriz toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda takımın aldığı kötü sonuçların nedenlerinin masaya yatırıldığı öğrenildi. Siyah-Beyazlı kurmayların 49 yaşındaki teknik adama sonuna kadar güvendiği ve bir hoca değişikliğinin şu an için hiçbir şekilde gündemde olmadığı ifade edildi.

TAKIM OLUMSUZ ETKİLENEBİLİR

Yönetimin geçen sene yaşanan tam 6 teknik adam değişikliğinin takıma faydadan çok zarar getirdiği düşüncesinde ortak paydada buluştuğu ve bu nedenden dolayı Gio ile yola devam edeceği de gelen haberler arasında.