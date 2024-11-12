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Yıldızlar durdu Kartal dağıldı!

Siyah-Beyazlılar ligde Ekim-Kasım arası çıktığı 5 maçta ancak 5 gol atabildi. Immobile ve Muçi 2’şer, Rafa ise 1 gol kaydetti. Gedson ve Semih ise skora katkı yapamadı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Kasım 2024
Yıldızlar durdu Kartal dağıldı!

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Süper Lig'de Galatasaray ve Kasımpaşa yenilgilerinin ardından Başakşehir maçına çıkan ve 1 puanla ayrılan Beşiktaş'ta Ekim-Kasım ayları arasındaki süreç şu ana kadar istenildiği gibi gitmedi. Bu periyotta 5 maça çıkan Beşiktaş Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalıp Konyaspor'u 2-0 yendi.

PENALTILARLA ATTI
Galatasaray'a 2-1, Kasımpaşa'ya da 3-1 yenilen Beşiktaş, Başakşehir ile de 0-0 berabere kalmıştı. Söz konusu maçlarda 5 gol atabilen Kartal'da goller Immobile penaltıdan (2), Muçi (2) ve Rafa'dan gelmişti. Beşiktaş'ta hücum bölgesinde oyuncuların bu süreçte etkisiz kalması dikkat çekti. Immobile penaltılar dışında skora etki etmezken, Semih 1 asistle oynadı. Rafa Silva'nın ise bu süreçte asisti bulunmuyor.

1 GALİBİYETİ VAR
Sezona müthiş başlayan Gedson ise bu süreçte skor katkısında bulunamadı. Son haftaların formda ismi Muçi ise 2 golünün yanına 1 de asist ekledi. Rashica ise sakatlığı nedeniyle oynayamadı. Kartal'da gole yakın isimlerin suskun kalması Siyah-Beyazlılar'ın ligde 5 maçta 1 galibiyet almasının ana nedeni olarak göze çarpıyor.

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