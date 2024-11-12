PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Cimbon'un süper Nijeryalısı Victor Osimhen müthiş performansıyla meslektaşlarını solladı!

Son olarak Samsunspor ağlarını muhteşem bir kafa vuruşu ile havalandıran Victor Osimhen 6 maçta 6 gol atarken her 67 dakikada bir tabelaya etki yaptı. Penaltısız 3 golü olan Immobile 98 dakikada bir skor katkısı verirken, En Nesyri 2 golde kaldı. Penaltısız 2 golü olan Banza da beklentileri tam karşılayamadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Kasım 2024
Cimbon’un süper Nijeryalısı Victor Osimhen müthiş performansıyla meslektaşlarını solladı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'de üçüncü milli araya lider olarak giren Galatasaray ezeli rakiplerinden Fenerbahçe'ye 5, Beşiktaş'a da 10 puan fark atmayı başardı. Sarı-Kırmızılılar'da birçok futbolcu yüksek performansıyla ön plana çıktı. Ancak Victor Osimhen hem oynadığı futbol hem de attığı birbirinden güzel gollerle tüm ligi etkisi altında bıraktı.

Sezon başında tüm dünyayı şaşkına döndüren bir transfer hamlesiyle kiralık olarak Napoli'den Galatasaray'a gelen Nijeryalı yıldız 12 haftalık süreçte meslektaşlarını da sollamayı başardı. Sarı-Kırmızılı formayla ligde 6 maçta oynayan Osimhen 6 gol atarken 2 de asist yaptı.

IMMOBILE DÜŞÜŞE GEÇTİ
401 dakika sahada kalan yıldız futbolcu böylece her 67 dakikada bir tabelaya etki yaptı. Sezona çok iyi başlayan ancak son dönemde büyük bir düşüş yaşayan Beşiktaşlı Ciro Immobile ise 10 maçta 8 gol atarken 98 dakikada bir ağları havalandırdı.

EN NESYRI ÇIKIŞTA AMA...
Ancak İtalyan yıldızın 8 golünden 5'i penaltıyla geldi. Fenerbahçe'nin 19.5 milyon Euro'luk forveti Youssef En Nesyri ise son dönemde çıkışa geçse de 11 maçta 2 golde kaldı. Trabzonsporlu Simon Banza da 8 maçta 4'ü penaltıdan 6 gol attı. Ancak şu ana kadar gösterdiği performans tam olarak beklentileri karşılayamadı.

SADECE 1 MAÇI BOŞ GEÇTİ!
Bu sezon tüm kulvarlarda 9 maçta 8 gol atıp 4 asist yapan Victor Osimhen sadece 1 rakibi boş geçti. Nijeryalı yıldız Elfsborg maçı dışındaki tüm karşılaşmalarda ya gol attı ya da attırdı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan, COP29 Zirvesi’ne katılmak üzere Azerbaycan’a geldi | Türkiye’den üst düzey katılım: Hangi konular ele alınacak?
CHP’li İBB’nin kaynakları trollere akıtıldı! Yüz milyonlarca lira buhar oldu
İzmir’de elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti | İsimleri yaşları belli oldu
EMEKLİYE EK ZAM: Refah payı, taban aylık artışı için hangi formüller var? Ocak zammı ne kadar bekleniyor?
Ünlü isimlere yasa dışı bahis soruşturması! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’a ev hapsi | Listede kimler var?
Faruk Sabancı’yla aşk yaşayan Esra Bilgiç aileye girdi! Mutlulukları gözlerinden okundu: Evlilik yakın mı?
Mehmet Ali Erbil’den ilk açıklama! Yasa dışı bahisten ev hapsi cezası almıştı! Beni tehdit ettiler...
Galatasaray yönetimi kesenin ağzını açtı! Yunus Akgün’e tarihi zam
AK Parti’den İmamoğlu’nu terletecek konser sorusu: Başka kişi ve kurumlar var mı? | Pişkin cevap: Coşkuyla kutlamayalım mı?
Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı Macaristan’da oynanacak!
Mansur Yavaş’ın çar çur karnesi! 5 yılda 810 milyon TL verdi israf değil dedi | Ebru Gündeş, Hadise, Candan Erçetin... Kim ne aldı?
Yasa dışı bahis suçundan gözaltına alınmıştı! Serdar Ortaç’tan ilk açıklama: Evimi barkımı, paramı...
CANLI | Orta Doğu’da gerilim tırmanıyor! Donald Trump ateşkes için devreye girdi! Biden yönetimine talimat verdi
Başkan Erdoğan tüm dünyayı uyarmıştı! İsrailli bakan Smotrich açık açık itiraf etti: Batı Şeria’nın ilhak edilme yılı olacak
Mehmet Ali Erbil tutuklandım dedi kızı ve eski sevgilisi gözyaşlarını tutamadı
SON DAKİKA