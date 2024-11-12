Cimbon’un süper Nijeryalısı Victor Osimhen müthiş performansıyla meslektaşlarını solladı!

Süper Lig'de üçüncü milli araya lider olarak giren Galatasaray ezeli rakiplerinden Fenerbahçe'ye 5, Beşiktaş'a da 10 puan fark atmayı başardı. Sarı-Kırmızılılar'da birçok futbolcu yüksek performansıyla ön plana çıktı. Ancak Victor Osimhen hem oynadığı futbol hem de attığı birbirinden güzel gollerle tüm ligi etkisi altında bıraktı.

Sezon başında tüm dünyayı şaşkına döndüren bir transfer hamlesiyle kiralık olarak Napoli'den Galatasaray'a gelen Nijeryalı yıldız 12 haftalık süreçte meslektaşlarını da sollamayı başardı. Sarı-Kırmızılı formayla ligde 6 maçta oynayan Osimhen 6 gol atarken 2 de asist yaptı.

IMMOBILE DÜŞÜŞE GEÇTİ

401 dakika sahada kalan yıldız futbolcu böylece her 67 dakikada bir tabelaya etki yaptı. Sezona çok iyi başlayan ancak son dönemde büyük bir düşüş yaşayan Beşiktaşlı Ciro Immobile ise 10 maçta 8 gol atarken 98 dakikada bir ağları havalandırdı.

EN NESYRI ÇIKIŞTA AMA...

Ancak İtalyan yıldızın 8 golünden 5'i penaltıyla geldi. Fenerbahçe'nin 19.5 milyon Euro'luk forveti Youssef En Nesyri ise son dönemde çıkışa geçse de 11 maçta 2 golde kaldı. Trabzonsporlu Simon Banza da 8 maçta 4'ü penaltıdan 6 gol attı. Ancak şu ana kadar gösterdiği performans tam olarak beklentileri karşılayamadı.

SADECE 1 MAÇI BOŞ GEÇTİ!

Bu sezon tüm kulvarlarda 9 maçta 8 gol atıp 4 asist yapan Victor Osimhen sadece 1 rakibi boş geçti. Nijeryalı yıldız Elfsborg maçı dışındaki tüm karşılaşmalarda ya gol attı ya da attırdı.