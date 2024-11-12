Biyonik adam Dusan Tadic

Sivasspor galibiyetiyle moral bulan ve 3-1'lik AZ Alkmaar mağlubiyetinin kötü izlerini üzerinden atan Fenerbahçe'de maçın en etkili isimlerinden birisi Dusan Tadic olmuştu. Bu sezon da takımın istikrarlı isimlerinden biri olup ön plana çıkan Sırp futbolcu Sarı-Lacivertli formayla inanılması çok güç istatistiklere imza atıyor.

TAM 46 GOLE DİREKT KATKI

Geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş'la girilen müthiş transfer savaşının ardından bedelsiz olarak Ajax'tan Fenerbahçe'ye transfer olan 35 yaşındaki Tadic takımının son 1.5 yılda oynadığı 76 maçın tam 75'inde forma giymeyi başardı. Bu süreçte ne sakatlık yaşayan ne de ceza alan tecrübeli futbolcu sadece geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Adanaspor karşılaşmasında yedek kulübesinde oturmuştu. 75 maçın 67'sinde ilk 11'de forma giyen ve 5889 dakika sahada kalan Dusan Tadic 23 gol ve 23 asistle tam 46 gole katkı yaptı.

5 YILDIR SAKATLIK BİLMİYOR!

Bu sezon 19 maçta 1448 dakika oynayan ve 7 gol, 7 asistlik performans sergileyen yıldız futbolcu 9 Ekim 2019'dan bu yana sakatlık yaşamıyor. Fenerbahçe formasıyla 75 maçta sadece 4 sarı kart gören Tadic son olarak 6 Ekim 2022'de Ajax formasıyla çift sarı karttan kırmızı görmüştü.

GÖZLER YÖNETİMDE

Tam bir istikrar harikası olan Dusan Tadic'in Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Sırp yıldızın Fenerbahçe'de kalmak istediği ancak yönetimin bu konuda henüz kesin kararını vermediği belirtiliyor.