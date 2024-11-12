Adana’dan Fatih Terim’le döndüler

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Eyüpspor 1-0'lık skorla kazandı. Aslen Adanalı olan teknik direktör Fatih Terim de karşılaşmayı stattan izledi. Terim mücadelenin ardından İstanbul'a Eyüpspor kafilesi ile beraber döndü. Fatih Terim yolculuk boyunca Arda Turan ve Caner Erkin gibi isimlerle sohbet etti. Eyüpspor o anları, "Türk futbolunun efsane ismi ile hatıra fotoğrafı" ifadeleriyle sosyal medya hebasından paylaştı.

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