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Adana’dan Fatih Terim’le döndüler

Adana Demirspor-Eyüpspor maçını tribünden takip eden Fatih Terim, dönüşte İstanbul ekibinin uçağıyla İstanbul’a geldi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Kasım 2024
Adana’dan Fatih Terim’le döndüler

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Eyüpspor 1-0'lık skorla kazandı. Aslen Adanalı olan teknik direktör Fatih Terim de karşılaşmayı stattan izledi. Terim mücadelenin ardından İstanbul'a Eyüpspor kafilesi ile beraber döndü. Fatih Terim yolculuk boyunca Arda Turan ve Caner Erkin gibi isimlerle sohbet etti. Eyüpspor o anları, "Türk futbolunun efsane ismi ile hatıra fotoğrafı" ifadeleriyle sosyal medya hebasından paylaştı.

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