Başakşehir ile berabere kalan Beşiktaş 3 İstanbul takımına son 3 maçta toplam 8 puan kaybetti!

Beşiktaş yine kayıp... Ligde son 2 maçını kaybeden Kartal dün de Başakşehir'le 0-0 berabere kalarak zirve yarışında lider Galatasaray'ın 10 puan gerisine düştü. Maçın 8. dakikasında Svensson'un pasında Rafa Silva topa gelişine vurdu. Ancak Muhammed kalesini gole kapatarak golü önledi. 15'te Piatek'in sert vuruşunda top üstten dışarı çıktı. 38'de Serdar sol kanattan ceza alanına girip pasını göndermek istedi. Al- Musrati araya girerek topu kornere gönderdi. Devre 0-0 berabere sonuçlandı.

ÇABALAR GOLÜ GETİRMEDİ

İkinci yarının 52. dakikasında Rafa Silva 'nın çapraz vuruşunda top üstten dışarı gitti. 54'te Serdar'ın ortasında Uduokhai yaptığı kafa vuruşu ile topun Piatek'e ulaşmasına izin vermedi. 58'de Gedson'un ortasında Opoku'dan seken top kaleci Muhammed'de kaldı. 74'te Duarte'nin şutunda top savunmaya çarparak kornere gitti. Bu dakikadan sonra 2 takımın çabası yetersiz kalınca maç 0-0 berabere bitti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada 2 takım da fileleri havalandıramadı. Beşiktaş bu sezon ilk kez bir maçta gol atamazken hücumda etkisiz görüntü verdi.



BAŞAKŞEHİR'E KARŞI 8. BERABERLİK

Beşiktaş Başakşehir'le Süper Lig'de dün 21. kez karşılaştı. Siyah- Beyazlılar 20 maçta rakipleri karşısında 7 galibiyet, 6 yenilgi alırken 7 kez beraberlik elde etmişti. Başakşehir karşısında dün sahadan 1 puanla ayrılan Beşiktaş böylece B.Şehir'le 8. kez berabere kaldı.

ATATÜRK'Ü TÖRENLE ANDILAR

Beşiktaş Kulübü, Mustafa Kemal Atatürk'ü törenle andı.Tüpraş Stadyumu'nun önünde gerçekleştirilen anma töreni saygı duruşuyla başladı. Törene Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleri, kongre üyeleri, farklı branş ve yaş gruplarından sporcular ile taraftarlar katıldı.



SALİH: BİZE HİÇ YAKIŞMADI

Beşiktaş'ta Salih Uçan maçtan sonra, "Her zaman kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Çok üzgünüm. Bize yakışmayan bir seri oldu. Hem kendi adıma hem camia adına çok üzgünüm. O nedenle çok fazla bir şey söylemek istemiyorum" dedi.