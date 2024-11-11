PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Başakşehir ile berabere kalan Beşiktaş 3 İstanbul takımına son 3 maçta toplam 8 puan kaybetti!

Siyah-Beyazlılar G.Saray ve Kasımpaşa yenilgisinin ardından Başakşehir’le berabere kalarak zirvede ağır darbe aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Kasım 2024
Başakşehir ile berabere kalan Beşiktaş 3 İstanbul takımına son 3 maçta toplam 8 puan kaybetti!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş yine kayıp... Ligde son 2 maçını kaybeden Kartal dün de Başakşehir'le 0-0 berabere kalarak zirve yarışında lider Galatasaray'ın 10 puan gerisine düştü. Maçın 8. dakikasında Svensson'un pasında Rafa Silva topa gelişine vurdu. Ancak Muhammed kalesini gole kapatarak golü önledi. 15'te Piatek'in sert vuruşunda top üstten dışarı çıktı. 38'de Serdar sol kanattan ceza alanına girip pasını göndermek istedi. Al- Musrati araya girerek topu kornere gönderdi. Devre 0-0 berabere sonuçlandı.

ÇABALAR GOLÜ GETİRMEDİ
İkinci yarının 52. dakikasında Rafa Silva 'nın çapraz vuruşunda top üstten dışarı gitti. 54'te Serdar'ın ortasında Uduokhai yaptığı kafa vuruşu ile topun Piatek'e ulaşmasına izin vermedi. 58'de Gedson'un ortasında Opoku'dan seken top kaleci Muhammed'de kaldı. 74'te Duarte'nin şutunda top savunmaya çarparak kornere gitti. Bu dakikadan sonra 2 takımın çabası yetersiz kalınca maç 0-0 berabere bitti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada 2 takım da fileleri havalandıramadı. Beşiktaş bu sezon ilk kez bir maçta gol atamazken hücumda etkisiz görüntü verdi.

BAŞAKŞEHİR'E KARŞI 8. BERABERLİK
Beşiktaş Başakşehir'le Süper Lig'de dün 21. kez karşılaştı. Siyah- Beyazlılar 20 maçta rakipleri karşısında 7 galibiyet, 6 yenilgi alırken 7 kez beraberlik elde etmişti. Başakşehir karşısında dün sahadan 1 puanla ayrılan Beşiktaş böylece B.Şehir'le 8. kez berabere kaldı.

ATATÜRK'Ü TÖRENLE ANDILAR
Beşiktaş Kulübü, Mustafa Kemal Atatürk'ü törenle andı.Tüpraş Stadyumu'nun önünde gerçekleştirilen anma töreni saygı duruşuyla başladı. Törene Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleri, kongre üyeleri, farklı branş ve yaş gruplarından sporcular ile taraftarlar katıldı.

SALİH: BİZE HİÇ YAKIŞMADI
Beşiktaş'ta Salih Uçan maçtan sonra, "Her zaman kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Çok üzgünüm. Bize yakışmayan bir seri oldu. Hem kendi adıma hem camia adına çok üzgünüm. O nedenle çok fazla bir şey söylemek istemiyorum" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li belediye ile organizatör firmadan milyonluk tezgah! Mansur Yavaş’ın Ebru Gündeş’e verdiği konser ücretinin belgesi ortaya çıktı
ABD’nin yeni başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü!
Türk Telekom
MİLYONLARA MEMUR ZAMMI: Kamu görevlilerinin ve emeklilerin yeni maaşları ne olacak? Sosyal destekler nasıl değişecek?
Başkan Erdoğan’dan Kabine sonrası çok net terörle mücadele mesajı: Türkiye’nin geleceğinde teröre yer yok
Evlenene 167 bin TL: Devletin çeyiz desteği artıyor! Nelere dikkat edilmeli?
Şevval Şahin’in sevgilisi Burak Ateş kesenin ağzını açtı! Paris’te servet harcadı: 2 günlük parti 34 milyon lira
Kanarya’dan zirve takibine devam! Fenerbahçe Sivasspor’u 4-0 yendi
Narin Güran cinayetinde saklı gerçekler! Salim Nevzat’ı tepeden mi takip etti? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Müze Köşkü’nün açılışını yaptı! Dikkat çeken Libya sözleri
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı öyle bir soruda elendi ki sunucu Oktay Kaynarca şoke oldu! İşte milyonerde bu akşama damgasını vuran düşünmeden cevap veren yarışmacı bakın hangi yanıtı verdi…
Narin Güran davasında neler yaşandı? Baba Arif Güran A Haber’de... Benim kızımı Nevzat katletti, herkes ağladı o robot gibiydi
Kartal yine kayıplarda! Beşiktaş Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı
CANLI | Orta Doğu’da gerilim tırmanıyor! İsrail basınından bomba iddia: Soykırımcı o saldırıyı üstlendi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı,15 soruda Yarısı Bizden kampanyasıyla ilgili merak edilenleri yanıtladı
SON DAKİKA