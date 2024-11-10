Galatasaray sahasında Samsunspor ile mücadele edecek

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray sahasında en yakın takipçisi Samsunspor ile mücadele edecek. Bugün 16.00'da RAMS Parkt'ta oynanacak maçı Halil Umut Meler yönetecek. Ligde geride kalan bölümde yenilgi yaşamayan tek takım olan Sarı-Kırmızılılar; 9 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Karadeniz temsilcisi ise çıktığı 11 müsabakada; 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Kırmızı- Beyazlılar'ın 25 puanı bulunuyor. Cimbom'da Samsunspor maçında sağ bek Kaan Ayhan sarı kart cezasından dolayı oynamayacak. Aslan'da Tottenham maçında sakatlanan Arjantinli futbolcu Icardi de uzun süre forma giyemeyecek. Öte yandan savunmanın bel kemiği olan Davinson Sanchez, bu müsabakada sarı kart görmesi halinde 13. haftada deplasmanda oynayacakları Bodrum FK karşılaşmasında cezalı olacak.