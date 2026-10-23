Thomas Markle. Fotoğraf: Takvim Fotoğraf Arşivi

OĞLU İHBAR ETTİ

Thomas Markle'ın oğlu Thomas Markle Jr., babasının Filipinler'deki evindeki eşyaları arasında yüzlerce hatta binlerce çocuk cinsel istismarı materyali olduğunu iddia ederek polise ve FBI'a başvurdu. Filipinler'de insan ticaretiyle mücadele birimleri ile Kadın ve Çocuk Koruma Merkezi (WCPC) tarafından bir görev gücü oluşturulduğu bildirildi.

MAHKEMEDE TANIKLIK YAPACAK

Thomas Markle Jr., babasını yıllardır desteklediğini ve baktığını ancak bu durumun sona erdiğini, kendisiyle mahkemede tanıklık yapması gerekmeyen sürece kadar bir daha konuşmayacağını belirtti.

Thomas Markle'ın diğer kızı Samantha Markle ise iddiaları yalanladı. Samantha, babasının söz konusu bilgisayarlara yaklaşık iki yıldır erişimi olmadığını savundu.

Baba Thomas, iddiaları reddederek suçlamaları "hastalıklı yalanlar" olarak nitelendirdi.