Meghan Markle'ın babasına çocuk istismarı soruşturması: Oğlu FBI'a ihbar etti
İngiliz basını, Sussex Düşesi Meghan Markle’ın babası Thomas Markle hakkında Filipinler'deki evinde çocuk istismarı materyalleri bulunduğu iddialarıyla çalkalanırken, suçlamaları FBI’a ihbar eden oğlu Thomas Jr. ile iddiaları reddeden baba ve kızı Samantha karşı karşıya geldi. 2018’deki kraliyet düğününden bu yana babasıyla görüşmeyen Meghan Markle’ın ise iddialar karşısında şok geçirdiği iddia edildi.
İngiliz basını Sussex Düşesi Meghan Markle'ın babası Thomas Markle'ın, Filipinler'deki evinde çocuk istismarı materyalleri bulunduğu iddialarıyla çalkalanıyor.
OĞLU İHBAR ETTİ
Thomas Markle'ın oğlu Thomas Markle Jr., babasının Filipinler'deki evindeki eşyaları arasında yüzlerce hatta binlerce çocuk cinsel istismarı materyali olduğunu iddia ederek polise ve FBI'a başvurdu. Filipinler'de insan ticaretiyle mücadele birimleri ile Kadın ve Çocuk Koruma Merkezi (WCPC) tarafından bir görev gücü oluşturulduğu bildirildi.
MAHKEMEDE TANIKLIK YAPACAK
Thomas Markle Jr., babasını yıllardır desteklediğini ve baktığını ancak bu durumun sona erdiğini, kendisiyle mahkemede tanıklık yapması gerekmeyen sürece kadar bir daha konuşmayacağını belirtti.
Thomas Markle'ın diğer kızı Samantha Markle ise iddiaları yalanladı. Samantha, babasının söz konusu bilgisayarlara yaklaşık iki yıldır erişimi olmadığını savundu.
Baba Thomas, iddiaları reddederek suçlamaları "hastalıklı yalanlar" olarak nitelendirdi.
HARRY'LE EVLENDİĞİNDEN BERİ KIZIYLA GÖRÜŞMÜYOR
Sussex Düşesi Meghan Markle'ın tarafı konuya ilişkin resmi bir yorum yapmaktan kaçınırken, yakın çevreler Meghan'ın bu iddialar karşısında derin bir üzüntü ve şok yaşadığını aktardı. Thomas Markle, 2018'deki Kraliyet düğününden bu yana kızı Meghan Markle ve Prens Harry ile küs durumdaydı.
MEGHAN BABASINA NEDEN KÜSTÜ?
Meghan Markle ve babası Thomas Markle'ın görüşmeme nedeni tarafların açıklamalarına göre farklılık gösteriyor. Meghan Markle cephesi, babasının düğün öncesinde kurgu paparazzi fotoğraflarından para kazanmasını, kendisine yazdığı özel mektubu basına sızdırmasını ve sürekli medyaya demeç vermesini bir "güven ihlali" olarak görüp iletişimi kestiğini belirtiyor. Thomas Markle ise kızının Harry ile ilişki yaşamaya başladıktan sonra kendisinden uzaklaştığını, basına yaptığı açıklamaların amacının kızına ulaşmak ve sesini duyurmak olduğunu öne sürüyor ve kendisinin dışlandığını ve mağdur edildiğini belirtiyor.