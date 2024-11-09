Teşekkürler Leicester

Galatasaray'da Kerem Aktüroğlu'nun Benfica'ya transferi sonrasında tüm gözler Yunus Akgün'de idi. Genç yıldız, Kerem'in ayrılışı sonrasında muhteşem bir performans sergiledi ve Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Milli oyuncu, Leicester City'de kiralık olarak forma giydi. İngiliz ekibinde 2 maç daha oynasa İngiliz ekibi zorunlu satın alma opsiyonunu devreye sokacaktı. Yunus Akgün de İngiltere'de kalacaktı. Kılpayı Cimbom'da kalan milli yıldız attığı gollerle taraftarlarını mest ediyor.

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