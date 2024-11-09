Memura-emekliye yeni zam

Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin Ocak zammı yaklaşırken, artışa ilişkin yeni ipucu geldi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, dün, yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Yeni enflasyon tahminlerini aktaran Karahan, 2024 yıl sonu enflasyonunu yüzde 44 olarak tahmin ettiklerini söyledi. Fatih Karahan, tahmin aralıklarının alt sınırının yüzde 42, üst sınırının yüzde 46 olduğunu da ifade etti.

YÜZDE 44 NE GETİRECEK?

Yüzde 44 olan yeni tahmin gerçekleşirse, 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.45 olarak çıkacak. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 4.95'e, Ocak zammı da yüzde 11.25'e ulaşacak.

ALT VE ÜST SINIRA GÖRE ORANLAR

Alt sınır olan yüzde 42'lik oranın gerçekleşmesi halinde, ikinci 6 aylık TÜFE yani SSK ve Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 13.84 çıkacak. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 3.49, Ocak zammı yüzde 9.70 olacak. Yüzde 46 olan üst sınırın gerçekleşmesi halinde ise 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 17.05'i bulurken, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 6.41'e, Ocak zammı yüzde 12.79'a ulaşacak.

MEMURA EN AZ 43 BİN TL

Halen en düşük memur maaşı 39 bin 205 lira seviyesinde bulunurken, bu maaş yüzde 44'lük enflasyon tahmini gerçekleşirse 43 bin 616 liraya çıkacak. Enflasyon tahminlerinin alt ve üst sınırlarına göre ise en düşük maaş 43 bin 8-44 bin 220 lira aralığında olacak. En düşük memur emeklisi aylığı da 17 bin 588 liradan yüzde 44'lük enflasyon tahminine göre 19 bin 566 liraya yükselecek. Enflasyon tahmin aralıklarına göre de 19 bin 294-19 bin 837 lira aralığına gelecek.

ANKETLER NE GÖSTERİYOR?

Anketlerde ise 2024 yılı enflasyonu tahminleri yüzde 43.5- yüzde 45.21 aralığında bulunuyor. 2024 enflasyonu yüzde 43.5 çıkarsa, ikinci 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 15.04 seviyesinde olacak. Bu durumda memurlar ve memur emeklileri yüzde 4.58 enflasyon farkıyla yüzde 10.86 zam alabilecek. 2024 enflasyonu yüzde 45.21 çıkarsa da ikinci yarıdaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 16.42 olacak. Bu durumda memurlar ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 5.84'e ulaşacak. Zam oranı da farkla birlikte yüzde 12.19'u bulacak. Bu oranlara göre en düşük maaş memurlarda 43 bin, memur emeklilerinde 19 bin lira seviyesinde olacak.

YÜZDE 44 NE GETİRECEK?

■ 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini: % 44

■ Temmuz-Aralık enflasyonu: % 15.45

■ SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: % 15.45

■ Memur-emeklisi TÜFE farkı: % 4.95

■ Memur-emeklisi zam oranı: % 11.25

■ En düşük memur maaşı: 43.616 TL

■ En düşük memur emeklisi aylığı: 19.566 TL

ALT VE ÜST SINIRA GÖRE ORANLAR

■ 2024 enflasyonu tahmin aralıkları alt ve üst sınırı: % 42 - % 46

■ Temmuz-Aralık enflasyonu: % 13.84 - % 17.05

■ SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: % 13.84 - % 17.05

■ Memur-emeklisi TÜFE farkı: % 3.49 - % 6.41

■ Memur-emeklisi zam oranı: % 9.70 - % 12.79

■ En düşük memur maaşı: 43.008 TL – 44.220 TL

■ En düşük memur emeklisi aylığı: 19.566 TL – 19.837 TL

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