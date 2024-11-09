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Eyüpspor gençlerle birlikte

Süper Lig'de fırtına gibi esen Eyüpspor sosyal sorumluluk projeleri ile de fark yaratıyor. İstanbul ekibinin yıldızları Mame Thiam ve Umut Meraş, Göktürk Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne sürpriz ziyarette bulundular.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Kasım 2024
Eyüpspor gençlerle birlikte

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Süper Lig'de fırtına gibi esen Eyüpspor sosyal sorumluluk projeleri ile de fark yaratıyor. İstanbul ekibinin yıldızları Mame Thiam ve Umut Meraş, Göktürk Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne sürpriz ziyarette bulundular. Bu özel buluşmada yıldız futbolcular öğrencilerle bir araya gelerek keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Hem futbol hem de hayat tecrübelerini gençlerle paylaşan Thiam ve Umut, öğrencilere hayatla ve futbol ile ilgili tavsiyelerde bulunmayı da ihmal etmedi. Golleriyle Süper Lig'de fark yaratan Thiam "Hayatta karşınıza engeller çıkabilir ama asla pes etmeyin. Eğer gerçekten inanırsanız zorluklardan güçlenerek çıkarsınız. Sürekli hayal kurun" ifadesini kullandı. İki yıldız oyuncu ziyaretin sonunda ise öğrencilere imzalı formalarını hediye ederek onları sevindirdiler. Öğrenciler bu unutulmaz anı bol bol fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. Futbolcular da gençlerden gelen sevgi seli karşısında oldukça mutlu oldular.

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