Peri masalı sürüyor

Eric Roy'lu Brest tarihinde ilk kez mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta aldığı 10 puanla 4. sırada. Performansı takdir edilen kasaba takımının bu sezon harcadığı toplam bonservis bedeli ise 12 milyon Euro olarak dikkat çekiyor. Devler Ligi'nde yaptıklarıyla göz dolduran Fransız ekibi sonraki maç haftasında Barcelona deplasmanına gidecek. Fransa 1. Ligi'nde 11. sırada bulunan Kırmızı-Beyazılar; Sturm Graz'ı, Salzburg'u, Sparta Prag'ı Avrupa'da mağlup ederken Leverkusen ile de berabere kaldı...

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