Güvendi ve başardı

Beşiktaş'ta Jonas Svensson fırtınası esiyor. Kartal'ın Malmö'yü 2-1 yendiği maçta iyi oynayan yıldız futbolcu, hocası Van Bronckhorst'u haklı çıkardı. Sezon başında Siyah-Beyazlı yöneticilerin tecrübeli sağ bekle yolları ayırmak istediği ancak Hollandalı teknik adamın buna engel olduğu öne sürüldü. Gio'nun takımın başına ilk geçtiği günden itibaren Svensson'un çalışma disiplinine hayran kaldığı ifade edildi. Ona formayı vererek kendisine güvenen hocasını utandırmayan Norveçli isim de güzel futboluyla takımın vazgeçilmezlerinden oldu. Svensson, Van Bronckhorst hakkında yaptığı açıklamada "Hocalık kariyerinde çok iyi işler yaptı. Saygı duyuyoruz. Bir bek olarak kendisinden çok şey öğreniyorum. Takımdaki bütün oyuncular için etkisi büyük" ifadelerini kullanmıştı. Bu sezon tüm kulvarlarda 15 karşılaşmada oynayan 31 yaşındaki futbolcu; 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Tecrübeli oyuncu geçen sezon ara transfer döneminde Siyah-Beyazlı takıma bedelsiz olarak gelmişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN