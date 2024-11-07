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Tepki aldıktan sonra ortada kaybolan Uraz Kaygılaroğlu günler sonra görüntülendi!

Tepki aldıktan sonra ortada kaybolan Uraz Kaygılaroğlu, önceki gün Bebek’te ortaya çıktı. Sorulan karşısında gerilen Kaygılaroğlu, çareyi uzaklaşmakta buldu.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Kasım 2024
Tepki aldıktan sonra ortada kaybolan Uraz Kaygılaroğlu günler sonra görüntülendi!

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İstanbul Fatih'te yaşanan ve Türkiye'yi sarsan olay sonrası kadınlar birçok ilde protesto yaparken, Uraz Kaygılaroğlu'nun geçmişte bir sergi için verdiği elinde kasap bıçağı, kadın kafası ve kanlar içindeki pozlar yeniden gündeme gelmişti. Kaygılaroğlu, "Semih Çelik adlı caninin işlediği cinayetin öznelerinden biri gibi gösterilmek, beni gerçekten üzüyor. Eğer benim oyunculuğu bırakmamla bunlar çözülecekse bırakmaya razıyım" diye konuşmuştu.

CEVAPSIZ SORULAR!
Kaygılaroğlu, önceki gün Bebek'te cilt bakımı yaptırmaya geldi. 2 saate yakın bir süre kendisine bakım yaptıran ünlü oyuncu, mekan çıkışı objektiflere yansıdı. Kaygılaroğlu yaşananlarla ilgili, "Beni hedef haline getirdiler. Beni rahat bırakın ben söylemem gerekeni söyledim" ifadelerini kullandı. Sorulara cevap vermek istemeyen Kaygılaroğlu, daha sonra aracıyla oradan uzaklaştı.

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