Trabzonspor, Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede gol perdesini Wagner Pina'nın asistinde Ozan Tufan açtı. Ancak ev sahibi ekip Güven Yalçın'ın penaltısıyla eşitliği sağladı. Zorlu randevu 1-1 sona erdi.
Fırtına, şampiyonluk yarışında önce oynamanın avantajını kullanamadı ve sahadan 2 puan kaybıyla ayrıldı. Gelecek hafta Başakşehir'i ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada Zubkov'un kullandığı kornerde ceza sahası içinde Ozan Tufan'ın arkaya bıraktığı top Savic'te kaldı. Son anda araya giren savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
17. dakikada Savic'in defanstan gönderdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşan Pina, kaleci Victor'un üstünden topu aşırmaya çalıştı ancak meşin yuvarlak kaleci Victor'da kaldı.
35. dakikada Zubkov'un sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Augusto yükseldi, oluşan karambolde kaleci Victor, meşin yuvarlağı kontrol etti.
54'üncü dakikada Alanyaspor'un merkezden gelişen atağında Güven Yalçın savunma arkasında sarkan Duarte'yle topu buluşturdu. Duarte sol kanattan hızla sürdüğü meşin yuvarlakla ceza sahasına girdi. Duarte'nin vuruşunu kaleci Onana kontrol altına aldı.
58'inci dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Pina'nın ceza sahasına gönderdiği topa kafayla vuran Ozan Tufan fileleri havalandırdı: 0-1
61'inci dakikada Enes Keskin'in gönderdiği topla buluşan Güven Yalçın'la Nwaiwu omuz omuza ceza sahasına girerken Nwaiwu'nun topa elle müdahalesi sonrası VAR kontrolü gerçekleşti. Hakem Mehmet Türkmen VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi.
67'nci dakikada beyaz noktada topun başına geçen Güven Yalçın, takımına beraberlik golünü getirdi: 1-1
Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.
DERBİDEN SONRA TEK DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor, Alanyaspor karşısına Galatasaray derbisine göre tek farklı isimle çıktı. Cezası biten Christ Inao Oulai, sakatlığı bulunan Paul Onuachu'nun yerine forma giydi.
Bordo mavililer, sahada Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Ozan, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Nwakaeme, Felipe ilk 11'i ile mücadele etti.
FELIPE AUGUSTO FORVETTE OZAN 10 NUMARADA
Paul Onuachu'nun sakatlık sebebiyle forma giymediği maçta Trabzonspor'un gol silahı Felipe Augusto oldu. Sambacı yıldız, en uçta Alanyaspor karşısında ağları havalandırabilmek adına şans aradı.
Teknik direktör Fatih Tekke, 10 numara kararını ise Ozan Tufan'dan yana verdi.
İSTANBUL TAKIMLARIYLA OYNAYACAKLAR
İki takım da Süper Lig'in 30. haftasında İstanbul temsilcileriyle karşı karşıya gelecek. Trabzonspor evinde Başakşehir'i ağırlayacak. Alanyaspor ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.
FOLCARELLI CEZALI
Süper Lig'de Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor'a kötü bir haber geldi. Bordo-mavililerde Tim Jabol-Folcarelli, 71. dakikada sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen Folcarelli, gelecek hafta Başakşehir maçını kaçıracak.