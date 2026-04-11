Teknik heyetin raporu doğrultusunda savunmaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin, daha önce Marcos Senesi, Jhon Lucumi ve Diogo Leite gibi isimleri değerlendirdiği ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin son olarak Independiente forması giyen Kevin Lomonaco için devreye girdiği öne sürüldü.
HEDEF STOPER TAKVİYESİ
Gelecek sezonun kadro mühendisliğine başlayan Fenerbahçe yönetimi, savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Teknik ekibin önceliği stoper takviyesi olurken, sol ayaklı bir savunmacı profili üzerinde durulduğu belirtildi.
OOSTERWOLDE İHTİMALİ SONRASI YENİ İSİM
Jayden Oosterwolde'nin ayrılık ihtimaline karşı savunma hattında yeni bir planlama yapan sarı-lacivertliler, Skriniar'ın partneri için arayışını sürdürdü. Bu doğrultuda Kevin Lomonaco isminin öne çıktığı aktarıldı.
İLK YOKLAMA YAPILDI İDDİASI
Arjantin basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, Kevin Lomonaco transferi için oyuncunun temsilcisi aracılığıyla ilk nabız yoklamasını gerçekleştirdi. Sarı-lacivertlilerin transfer dosyasında oyuncunun şartlarını öğrenmeye çalıştığı belirtildi.
5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF REDDEDİLDİ
Haberde, Independiente'nin oyuncu için Atletico Mineiro'dan gelen 5 milyon euro'luk teklifi geri çevirdiği ifade edildi. Fenerbahçe'nin transferde ilerleme sağlaması için bu rakamın üzerine çıkması gerektiği öne sürüldü.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Kevin Lomonaco, bu sezon Independiente formasıyla 12 maçta görev yaptı ve 1 asist üretti. Sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden oyuncunun piyasa değeri ise 9 milyon euro olarak gösterildi.