CANLI YAYIN
Geri

Fenerbahçe'ye Latin stoper! Jayden Oosterwolde transferi sonrası forma onun

Gelecek sezon savunma hattını yenilemek isteyen Fenerbahçe’de stoper takviyesi planı öne çıktı. Jayden Oosterwolde’nin ayrılık ihtimaline karşı bu bölge için listesini yoğunlaştıran sarı-lacivertlilerin gündemine Güney Amerika’dan Kevin Lomonaco geldi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe'ye Latin stoper! Jayden Oosterwolde transferi sonrası forma onun
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için Independiente'nin sol ayaklı stoperi Kevin Lomonaco için oyuncunun temsilcisi aracılığıyla ilk nabız yoklamasını gerçekleştirdi.
  • Independiente, Lomonaco için Atletico Mineiro'dan gelen 5 milyon euro'luk teklifi reddetti ve Fenerbahçe'nin bu rakamın üzerine çıkması gerekiyor.
  • Sarı-lacivertliler, Jayden Oosterwolde'nin ayrılık ihtimaline karşı teknik heyetin raporu doğrultusunda stoper takviyesi yapmayı planlıyor.
  • Kevin Lomonaco bu sezon Independiente formasıyla 12 maçta görev aldı ve 1 asist üretti.
  • Oyuncunun sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor ve piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda savunmaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin, daha önce Marcos Senesi, Jhon Lucumi ve Diogo Leite gibi isimleri değerlendirdiği ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin son olarak Independiente forması giyen Kevin Lomonaco için devreye girdiği öne sürüldü.

HEDEF STOPER TAKVİYESİ

Gelecek sezonun kadro mühendisliğine başlayan Fenerbahçe yönetimi, savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Teknik ekibin önceliği stoper takviyesi olurken, sol ayaklı bir savunmacı profili üzerinde durulduğu belirtildi.

Kevin Lomonaco Arjantin vatandaşı

OOSTERWOLDE İHTİMALİ SONRASI YENİ İSİM

Jayden Oosterwolde'nin ayrılık ihtimaline karşı savunma hattında yeni bir planlama yapan sarı-lacivertliler, Skriniar'ın partneri için arayışını sürdürdü. Bu doğrultuda Kevin Lomonaco isminin öne çıktığı aktarıldı.

Kevin Lomonaco, Jayden Oosterwolde'nin ayrılığı halinde Fenerbahçe tarafından takıma kazandırılmak isteniyor

İLK YOKLAMA YAPILDI İDDİASI

Arjantin basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, Kevin Lomonaco transferi için oyuncunun temsilcisi aracılığıyla ilk nabız yoklamasını gerçekleştirdi. Sarı-lacivertlilerin transfer dosyasında oyuncunun şartlarını öğrenmeye çalıştığı belirtildi.

Kevin Lomonaco için Brezilya'dan gelen teklif reddedildi

5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF REDDEDİLDİ

Haberde, Independiente'nin oyuncu için Atletico Mineiro'dan gelen 5 milyon euro'luk teklifi geri çevirdiği ifade edildi. Fenerbahçe'nin transferde ilerleme sağlaması için bu rakamın üzerine çıkması gerektiği öne sürüldü.

Kevin Lomonaco Fenerbahçe'nin transfer listesinde

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kevin Lomonaco, bu sezon Independiente formasıyla 12 maçta görev yaptı ve 1 asist üretti. Sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden oyuncunun piyasa değeri ise 9 milyon euro olarak gösterildi.

Alanyaspor - Trabzonspor | Süper Lig maçı CANLI
SONRAKİ HABER

Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler