Haberde, Independiente'nin oyuncu için Atletico Mineiro'dan gelen 5 milyon euro'luk teklifi geri çevirdiği ifade edildi. Fenerbahçe'nin transferde ilerleme sağlaması için bu rakamın üzerine çıkması gerektiği öne sürüldü.

Kevin Lomonaco Fenerbahçe'nin transfer listesinde

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kevin Lomonaco, bu sezon Independiente formasıyla 12 maçta görev yaptı ve 1 asist üretti. Sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden oyuncunun piyasa değeri ise 9 milyon euro olarak gösterildi.