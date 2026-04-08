Beşiktaş'taki terör saldırısında soruşturma genişliyor: Gözaltı sayısı 17'ye yükseldi

İstanbul’da İsrail Konsolosluğu’nun da bulunduğu plazanın önündeki polis noktasına yönelik silahlı terör saldırısı sonrası başlatılan soruşturmada farklı illerde düzenlenen operasyonlarla gözaltı sayısı 17’ye yükseldi.

İstanbul'da polis noktasına gerçekleştirilen terör saldırısında 1 şüpheli öldürüldü, 2 şüpheli yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Çatışmada 2 polis memurunun da hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Saldırıya ilişkin yürütülen çalışmalarda 4 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 17'ye yükseldi.

Saldırıyı düzenleyen teröristler.

İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önünde 7 Nisan'da polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada 2 polis memuru hafif şekilde yaralanırken, 1 şüpheli öldürüldü, 2 saldırgan ise yaralı olarak etkisiz hale getirildi.

Yaralı 2 şüphelinin tedavileri hastanede sürüyor. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda, olay günü ve devamında toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

GÖZALTI SAYISI 17'YE YÜKSELDİ

Şüphelilerden 1'inin İzmit'te, 1'inin Konya'da, 1'inin ise Kocaeli'nde yakalandığı öğrenildi. Çalışmaların devamında 3'ü Kocaeli'nde olmak üzere 5 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltındaki şüpheli sayısı 17'ye yükseldi.

Başkan Erdoğan'dan İsrail'in idam yasasına çok sert tepki: Bu yapılanlar ayrımcılıktır, ırkçılıktır
SONRAKİ HABER

Asya ülkelerinden kadın siyasi liderler Türkiye'de!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler