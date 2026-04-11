56 yaşındaki Hamaney'in sağlık sorunlarına rağmen üst düzey toplantılara katıldığı ve Washington ile süren müzakerelerde karar verici konumda olduğu belirtildi.

Hamaney'in yüz deformasyonu nedeniyle kamuoyu önüne çıkmadığı ve sadece telefonla görüştüğü öne sürüldü.

İngiliz basını İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney ile ilgili iddialara devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde The Times, Hamaney'in bilincinin kapalı olduğunu iddia etmişti. Son iddiaya göre ise Hamaney'in yüzü ciddi şekilde deforme oldu.

The Sun'ın belirttiğine göre 56 yaşındaki Hamaney sağlık durumuna rağmen diğer mollalarla üst düzey toplantılara katılıyor. Yaralarının iyileşmekte olduğu ve zininin de berrak olduğu belirtildi.

Babasının ardından İran'ın dini lideri olan Mücteba Hamaney, 8 Mart'ta seçildikten kısa bir süre sonra ABD/İsrail saldırılarında yaralanmıştı. İran saldırıyı doğrularken Hamaney'in sadece bacağından yaralandığını ve durumunun iyi olduğunu belirtmişti.

The Sun'ın haberine göre yüzü deforme olan Mücteba Hamaney bu yüzden kamuoyu önüne çıkmıyor ve sadece telefonla konuşuyor.

HALA KARAR VERİCİ KONUMUNDA

Ayrıca, İran'daki savaşı sona erdirmek için Washington ile devam eden müzakereler de dahil olmak üzere birçok konuda hala önemli karar verici konumunda olduğu bildiriliyor.

ABD istihbaratına yakın bir kaynağa göre, Hamaney'in bir bacağını da kaybettiği düşünülüyor. Daha önceki haberlerde, Ayetullah'ın ABD-İsrail saldırısının ardından komaya girdiği iddia edilmişti.