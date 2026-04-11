İngiliz basınından bir Hamaney iddiası daha: Bu yüzden kamuoyu önüne çıkamıyor

İngiliz basınından İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in sağlık durumuna ilişkin bir iddia daha geldi. Hamaney’in yüzünün ciddi şekilde deforme olduğu ve kamuoyu karşısına bu nedenle çıkmadığı öne sürülüyor. İddiaya göre zihinsel sağlığı ise oldukça yerinde.

İngiliz basınından bir Hamaney iddiası daha: Bu yüzden kamuoyu önüne çıkamıyor
  • İngiliz The Sun gazetesi, İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'in yüzünün saldırı sonrası ciddi şekilde deforme olduğunu iddia etti.
  • Hamaney'in yüz deformasyonu nedeniyle kamuoyu önüne çıkmadığı ve sadece telefonla görüştüğü öne sürüldü.
  • Mücteba Hamaney, 8 Mart'ta dini lider seçildikten kısa süre sonra ABD/İsrail saldırılarında yaralanmış ve İran yetkililer sadece bacağından yaralandığını açıklamıştı.
  • 56 yaşındaki Hamaney'in sağlık sorunlarına rağmen üst düzey toplantılara katıldığı ve Washington ile süren müzakerelerde karar verici konumda olduğu belirtildi.
  • ABD istihbaratına yakın kaynaklara göre Hamaney'in bir bacağını kaybettiği düşünülüyor.

İngiliz basını İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney ile ilgili iddialara devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde The Times, Hamaney'in bilincinin kapalı olduğunu iddia etmişti. Son iddiaya göre ise Hamaney'in yüzü ciddi şekilde deforme oldu.

Mücteba Hamaney

BİR HAMANEY İDDİASI DAHA

The Sun'ın haberine göre yüzü deforme olan Mücteba Hamaney bu yüzden kamuoyu önüne çıkmıyor ve sadece telefonla konuşuyor.

SEÇİLDİKTEN SONRA SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Babasının ardından İran'ın dini lideri olan Mücteba Hamaney, 8 Mart'ta seçildikten kısa bir süre sonra ABD/İsrail saldırılarında yaralanmıştı. İran saldırıyı doğrularken Hamaney'in sadece bacağından yaralandığını ve durumunun iyi olduğunu belirtmişti.

The Sun'ın belirttiğine göre 56 yaşındaki Hamaney sağlık durumuna rağmen diğer mollalarla üst düzey toplantılara katılıyor. Yaralarının iyileşmekte olduğu ve zininin de berrak olduğu belirtildi.

HALA KARAR VERİCİ KONUMUNDA

Ayrıca, İran'daki savaşı sona erdirmek için Washington ile devam eden müzakereler de dahil olmak üzere birçok konuda hala önemli karar verici konumunda olduğu bildiriliyor.

ABD istihbaratına yakın bir kaynağa göre, Hamaney'in bir bacağını da kaybettiği düşünülüyor. Daha önceki haberlerde, Ayetullah'ın ABD-İsrail saldırısının ardından komaya girdiği iddia edilmişti.

