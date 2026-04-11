Galatasaray'dan milli futbolcuya kanca! Transferde ilk bomba hazır

Galatasaray’ın, Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun için harekete geçtiği öne sürüldü. Sarı-kırmızılı yönetimin önümüzdeki günlerde 20 yaşındaki oyuncunun menajeriyle temasa geçeceği iddiaları gündeme geldi.

  • Can Uzun, teknik direktör Albert Riera ile yaşadığı gerilim nedeniyle Eintracht Frankfurt'tan ayrılmayı düşünüyor.
  • Galatasaray yönetimi, Can Uzun'un menajeriyle transfer görüşmesi yapmak için temasa geçmeye hazırlanıyor.
  • Eintracht Frankfurt'un Can Uzun için bonservis beklentisi 80 milyon eurodan 40 milyon euroya düştü.
  • Can Uzun bu sezon 22 maçta 8 gol atıp 5 asist yaparak 13 gole katkı sağladı.
  • Can Uzun'un Eintracht Frankfurt ile 2029 yılına kadar devam eden sözleşmesi bulunuyor.

Frankfurt'ta forma giyen genç yıldızın, teknik direktör Albert Riera ile yaşadığı gerilimin ardından takımdan ayrılığı ciddi şekilde düşünmeye başladığı belirtildi. Alman medyasında yer alan haberlerde, Can Uzun'un sakatlığını atlatmasına rağmen Riera'dan beklediği süreleri alamadığı ve bu durumun yaz transfer döneminde olası ayrılığı gündeme taşıdığı ifade edildi.

GALATASARAY TEMAS KURMAYA HAZIRLANIYOR

Sarı-kırmızılı yönetimin, Can Uzun cephesinde önümüzdeki günlerde somut adım atabileceği öne sürüldü. Haberlere göre Galatasaray tarafı, genç oyuncunun menajeriyle transfer ihtimalini görüşmek için temasa geçmeye hazırlanıyor.

RIERA İLE YAŞANAN GERİLİM GÜNDEMDE

Can Uzun'un Eintracht Frankfurt'ta teknik direktör Albert Riera ile yaşadığı süreç dikkat çekti. Riera'nın, genç oyuncuyla ilgili topsuz oyun ve savunma katkısına vurgu yapan sözleri sonrası ikili arasındaki ilişkinin gündemde olduğu ifade edildi.

BONSERVİS BEKLENTİSİ DÜŞTÜ İDDİASI

Frankfurt'un genç yıldız için daha önce 80 milyon euro seviyesinde bir bonservis beklentisi taşıdığı konuşuluyordu. Ancak son gelişmelerin ardından bu rakamın 40 milyon euro seviyesine gerileyebileceği iddiaları öne çıktı.

SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR DEVAM EDİYOR

2024 yılında Nürnberg'den Frankfurt'a 11 milyon euro karşılığında transfer olan Can Uzun'un kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor. Bu durum, oyuncunun transfer dosyasını yaz dönemi öncesinde daha da dikkat çekici hale getiriyor.

BU SEZON 22 MAÇTA 13 GOLE KATKI

Bu sezon 22 karşılaşmada görev yapan milli yıldız, 8 gol atıp 5 asist yaptı. Can Uzun ayrıca 4 kez A Milli Takım formasını giydi.

