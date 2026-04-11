Can Uzun, teknik direktör Albert Riera ile yaşadığı gerilim nedeniyle Eintracht Frankfurt'tan ayrılmayı düşünüyor.

Galatasaray yönetimi, Can Uzun'un menajeriyle transfer görüşmesi yapmak için temasa geçmeye hazırlanıyor.

Eintracht Frankfurt'un Can Uzun için bonservis beklentisi 80 milyon eurodan 40 milyon euroya düştü.

Can Uzun bu sezon 22 maçta 8 gol atıp 5 asist yaparak 13 gole katkı sağladı.

Can Uzun'un Eintracht Frankfurt ile 2029 yılına kadar devam eden sözleşmesi bulunuyor.

Frankfurt'ta forma giyen genç yıldızın, teknik direktör Albert Riera ile yaşadığı gerilimin ardından takımdan ayrılığı ciddi şekilde düşünmeye başladığı belirtildi. Alman medyasında yer alan haberlerde, Can Uzun'un sakatlığını atlatmasına rağmen Riera'dan beklediği süreleri alamadığı ve bu durumun yaz transfer döneminde olası ayrılığı gündeme taşıdığı ifade edildi.

Can Uzun yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kaldı GALATASARAY TEMAS KURMAYA HAZIRLANIYOR Sarı-kırmızılı yönetimin, Can Uzun cephesinde önümüzdeki günlerde somut adım atabileceği öne sürüldü. Haberlere göre Galatasaray tarafı, genç oyuncunun menajeriyle transfer ihtimalini görüşmek için temasa geçmeye hazırlanıyor. RIERA İLE YAŞANAN GERİLİM GÜNDEMDE Can Uzun'un Eintracht Frankfurt'ta teknik direktör Albert Riera ile yaşadığı süreç dikkat çekti. Riera'nın, genç oyuncuyla ilgili topsuz oyun ve savunma katkısına vurgu yapan sözleri sonrası ikili arasındaki ilişkinin gündemde olduğu ifade edildi.