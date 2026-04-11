Frankfurt'ta forma giyen genç yıldızın, teknik direktör Albert Riera ile yaşadığı gerilimin ardından takımdan ayrılığı ciddi şekilde düşünmeye başladığı belirtildi. Alman medyasında yer alan haberlerde, Can Uzun'un sakatlığını atlatmasına rağmen Riera'dan beklediği süreleri alamadığı ve bu durumun yaz transfer döneminde olası ayrılığı gündeme taşıdığı ifade edildi.
GALATASARAY TEMAS KURMAYA HAZIRLANIYOR
Sarı-kırmızılı yönetimin, Can Uzun cephesinde önümüzdeki günlerde somut adım atabileceği öne sürüldü. Haberlere göre Galatasaray tarafı, genç oyuncunun menajeriyle transfer ihtimalini görüşmek için temasa geçmeye hazırlanıyor.
RIERA İLE YAŞANAN GERİLİM GÜNDEMDE
Can Uzun'un Eintracht Frankfurt'ta teknik direktör Albert Riera ile yaşadığı süreç dikkat çekti. Riera'nın, genç oyuncuyla ilgili topsuz oyun ve savunma katkısına vurgu yapan sözleri sonrası ikili arasındaki ilişkinin gündemde olduğu ifade edildi.
BONSERVİS BEKLENTİSİ DÜŞTÜ İDDİASI
Frankfurt'un genç yıldız için daha önce 80 milyon euro seviyesinde bir bonservis beklentisi taşıdığı konuşuluyordu. Ancak son gelişmelerin ardından bu rakamın 40 milyon euro seviyesine gerileyebileceği iddiaları öne çıktı.
SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR DEVAM EDİYOR
2024 yılında Nürnberg'den Frankfurt'a 11 milyon euro karşılığında transfer olan Can Uzun'un kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor. Bu durum, oyuncunun transfer dosyasını yaz dönemi öncesinde daha da dikkat çekici hale getiriyor.
BU SEZON 22 MAÇTA 13 GOLE KATKI
Bu sezon 22 karşılaşmada görev yapan milli yıldız, 8 gol atıp 5 asist yaptı. Can Uzun ayrıca 4 kez A Milli Takım formasını giydi.