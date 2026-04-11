Fenerbahçe, Kayserispor'u deplasmanda 4-0 yendi.
Karşılaşmada ilk gol N'Golo Kante'den geldi. Fransız yıldız, uzak mesafeden yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi. İlk devre 1-0 sona erdi.
İkinci yarıda Anderson Talisca, Archie Brown'un pasıyla sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı. Dorgeles Nene, ön alanda yaptığı pres sonrasında üçüncü kez ağların havalanmasını sağladı. Mücadeleye son noktayı sambacı yıldız kafa golüyle koydu. Mücadele 4-0 sona erdi.
Kanarya, bu galibiyetle sahadan zaferle ayrılırken Trabzonspor'un puan kaybını iyi değerlendirdi ve farkı ikiye yükseltti. Gelecek hafta Rizespor'u evinde ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Nene topu müsait durumdaki Guendouzi'ye çıkardı. Guendouzi'nin ceza sahası içerisinde kaleyi karşıdan gören noktadan bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
11. dakikada Kante ceza sahası yayının biraz gerisinde topu sol kanatta müsait pozisyondaki Brown'a aktardı. Brown'un çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Bilal meşin yuvarlağı çıkardı.
26. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Chalov, ceza sahası içine girdikten sonra topu arka direğe gönderdi. Burada bulunan Cardoso dokunamayınca meşin yuvarlak dışarı gitti.
36. dakikada Oosterwolde'nin orta sahadan yaptığı ortayı Kayserispor savunması karşıladı. Savunmadan dönen topu alan Talisca'nın gelişine vuruşunda kaleci Bilal, meşin yuvarlağı çıkardı.
45+1. dakikada Kerem'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topa ceza yayında bulunan Kante'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
55. dakikada Cardoso'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Furkan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
58. dakikada hızlı gelişen atakta Nene, topu ceza sahası içine giren Kerem'e bıraktı. Kerem'in yaptığı vuruşta kaleci Bilal, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
59. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Brown, ceza sahası yayında müsait pozisyondaki Talisca'ya topu çıkardı. Talisca'nın yerden gelen topa sol ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
62. dakikada Brenet'in hatasında ceza sahası içinde topu kapan Nene, kaleci Bilal'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3
87. dakikada Kerem'in s
2 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Zecorner Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynanan Beşiktaş maçının ilk 11'ine göre biri zorunlu olmak üzere 2 değişikliğe gitti.
Beşiktaş karşılaşmasında ilk 11'de görev verdiği Asensio'yu sakatlığı nedeniyle Kayserispor maçında kullanamayan Tedesco, Musaba'yı ise yedek soyundurdu. Sarı-lacivertli teknik adam, bu iki ismin yerine bir maçlık aranın ardından Kerem Aktürkoğlu ile Sidiki Cherif'e ilk 11'de şans verdi.
CHERIF EN ÖNDE
Kayserispor karşısında kaleyi Ederson Moraes'e emanet eden Domenico Tedesco, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta sahada Matteo Guendouzi ile N'Golo Kante görev aldı. Hücum hattında Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu ve Tallisca forma giyerken, ileri uçta Sidiki Cherif sahaya çıktı.
YEDEK KULÜBESİNDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER
Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Fred, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Musaba, Levent Mercan ve Oğuz Aydın yedekler arasında yer aldı. Beşiktaş derbisinin ilk yarısında sakatlanan Asensio kadroya alınmazken, sakatlığı devam eden İsmail Yüksek de Kayseri kafilesinde bulunmadı.
KAYSERİSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK
Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe de geçen hafta Kasımpaşa karşısında sahaya çıkan 11'de 3 değişiklik yaptı. Benes, Onugkha ve Ramazan Civelek'in yerine Brenet, Dorukhan Toköz ve Furkan Soyalp ilk 11'de görev aldı.
Ev sahibi ekip, Fenerbahçe karşısına Bilal Bayazit, Katongo, Semih Güler, Denswil, Brenet, Dorukhan Toköz, Bennasser, Makarov, Furkan Soyalp, Cardoso ve Chalov 11'iyle çıktı.
KIRMIZI KART BEKLENDİ
Fenerbahçe, Kayserispor ile deplasmanda oynadığı maçta 33. dakikada yaşanan pozisyon sonrası kırmızı kart itirazında bulundu. Sarı-lacivertli ekipte Makarov ile Guendouzi arasında yaşanan müdahale sonrası hakem kararı tartışma yarattı.
Guendouzi ile Makarov arasında yaşanan pozisyonun ardından Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, rakip oyuncu için kırmızı kart bekledi. Ancak karşılaşmanın hakemi Ali Yılmaz, kararını sarı karttan yana kullandı ve Makarov'u uyardı.
SKRINIAR 45 DAKİKA
Fenerbahçe'de Milan Skriniar, Kayserispor karşılaşmasında ilk yarının ardından oyundan çıktı. Sakatlığı sonrası Beşiktaş derbisiyle sahalara dönen Slovak savunmacı, bu maçta 45 dakika sahada kaldı.
Ağrıları devam etmesine rağmen Kayserispor karşısında ilk 11'de başlayan Skriniar, ilk yarının sona ermesinin ardından tedbir amacıyla kenara alındı. Fenerbahçe teknik heyeti, oyuncuyu riske etmedi.