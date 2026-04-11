Anderson Talisca, Dorgeles Nene ve yine Talisca'nın golleriyle sarı-lacivertli takım ikinci yarıda üç gol daha attı.

Kanarya, bu galibiyetle sahadan zaferle ayrılırken Trabzonspor'un puan kaybını iyi değerlendirdi ve farkı ikiye yükseltti. Gelecek hafta Rizespor'u evinde ağırlayacak.

İkinci yarıda Anderson Talisca, Archie Brown'un pasıyla sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı. Dorgeles Nene, ön alanda yaptığı pres sonrasında üçüncü kez ağların havalanmasını sağladı. Mücadeleye son noktayı sambacı yıldız kafa golüyle koydu. Mücadele 4-0 sona erdi.

7. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Nene topu müsait durumdaki Guendouzi'ye çıkardı. Guendouzi'nin ceza sahası içerisinde kaleyi karşıdan gören noktadan bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı. 11. dakikada Kante ceza sahası yayının biraz gerisinde topu sol kanatta müsait pozisyondaki Brown'a aktardı. Brown'un çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Bilal meşin yuvarlağı çıkardı. 26. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Chalov, ceza sahası içine girdikten sonra topu arka direğe gönderdi. Burada bulunan Cardoso dokunamayınca meşin yuvarlak dışarı gitti. 36. dakikada Oosterwolde'nin orta sahadan yaptığı ortayı Kayserispor savunması karşıladı. Savunmadan dönen topu alan Talisca'nın gelişine vuruşunda kaleci Bilal, meşin yuvarlağı çıkardı. 45+1. dakikada Kerem'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topa ceza yayında bulunan Kante'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

Fenerbahçe'nin gol sevinci

2 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Zecorner Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynanan Beşiktaş maçının ilk 11'ine göre biri zorunlu olmak üzere 2 değişikliğe gitti.

Beşiktaş karşılaşmasında ilk 11'de görev verdiği Asensio'yu sakatlığı nedeniyle Kayserispor maçında kullanamayan Tedesco, Musaba'yı ise yedek soyundurdu. Sarı-lacivertli teknik adam, bu iki ismin yerine bir maçlık aranın ardından Kerem Aktürkoğlu ile Sidiki Cherif'e ilk 11'de şans verdi.

CHERIF EN ÖNDE

Kayserispor karşısında kaleyi Ederson Moraes'e emanet eden Domenico Tedesco, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta sahada Matteo Guendouzi ile N'Golo Kante görev aldı. Hücum hattında Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu ve Tallisca forma giyerken, ileri uçta Sidiki Cherif sahaya çıktı.

YEDEK KULÜBESİNDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Fred, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Musaba, Levent Mercan ve Oğuz Aydın yedekler arasında yer aldı. Beşiktaş derbisinin ilk yarısında sakatlanan Asensio kadroya alınmazken, sakatlığı devam eden İsmail Yüksek de Kayseri kafilesinde bulunmadı.