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Muçi yine boş geçmedi

Beşiktaş’ın 23 yaşındaki yıldızı Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarından sonra Malmö’yü de boş geçmedi. Arnavut yıldız bu sezon çıktığı 13 maçta 4. golünü kaydetti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Kasım 2024
Muçi yine boş geçmedi

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Sezon başından beri inişli çıkışlı bir grafik çizen Ernest Muçi son maçlardaki performansıyla büyük alkış topluyor. Kartal'ın genç yeteneği Galatasaray maçına sonradan dahil olmuş ve muhteşem bir gole imza atmıştı. Kasımpaşa maçına 11'de başlayan ve 68 dakika sahada kalan Arnavut yıldız, yine fileleri havalandırdı. Süper Lig'de 3 golü bulunan Ernest Muçi, Malmö maçında da gol atmayı başardı. Yıldız futbolcu, Avrupa Ligi'ndeki ilk golünü attı. Beşiktaş forması altında bu sezon 13 maça çıkan Muçi'nin 4 gol ve 2 asisti bulunuyor. Beşiktaş'ın genç yıldızı dün gece attığı golden sonra büyük bir sevinç yaşadı.

JOAO MARIO ISLIKLANDI
Kartal'ın 31 yaşındaki Portekizli yıldızı Joao Mario, Malmö maçında da sınıfı geçemedi. Son haftaların formsuz ismi, İsveç ekibinekarşı ilk 11'de başladı ancak performansıyla taraftarların tepkisini çekti. Taraftarlar, yıldız futbolcuyu oyundan çıkarken ıslıkladı.

PAULISTA SAVUNMAYI TOPARLADI
Beşiktaş'ta Gabriel Paulista, 4 maç sonra formasına kavuştu. Siyah-Beyazlılar'ın başarılı futbolcusunun dönüşüyle Beşiktaş savunması da toparlandı. Maçtan sonra konuşan tecrübeli futbolcu, "Rakibimiz fiziksel olarak bize zorluk çıkardı" şeklinde konuştu.

İKİNCİ KEZ GÜLDÜLER
Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö ile 7 kez karşılaştı. Daha önce oynadığı maçlarda 4 kez kaybeden, 1 kez de berabere kalan Siyah- Beyazlılar, ikinci kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

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