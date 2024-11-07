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Arda Güler isyanı! Real Madrid taraftarları milli yıldızın süre almamasını eleştiriyor

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti’yi yerden yere vuran İspanyol taraftarlar, “Arda yedek kulübesini hak etmiyor” yorumunda bulundular.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Kasım 2024
Arda Güler isyanı! Real Madrid taraftarları milli yıldızın süre almamasını eleştiriyor

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Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Milan'a 3-1 kaybetti. Barcelona'ya karşı evinde aldığı 4-0'lık yenilgi sonrası Milan'a da kaybetmeleri eleştiri oklarının teknik direktör Carlo Ancelotti'ye yönelmesine neden oldu.

İtalyan hoca, eleştirilere maruz kalırken Arda Güler'e Milan maçında da şans vermemesi İspanyol taraftarları çileden çıkarttı. Son iki La Liga maçında da kadroda olmasına rağmen oyuna dahi alınmayan Arda için taraftarlar sosyal medyada çağrıda bulundu. R.Madrid taraftarları, 175 gündür gol atamayan Jude Bellingham'ın oynaması, Arda Güler'in ise süre alamamasını eleştiriyor. Futbolseverler sosyal medyadan yaptıkları yorumlarda, "Arda yedek kulübesini hak etmiyor. Real Madrid kötü oynarken Ancelotti'nin hala Arda Güler ve Endrick'i oynatmak istememesi üzücü. Arda, R.Madrid yerine Barça'ya gitmeliydi. Onu Flick'le hayal ediyorum" yorumlarında bulundular.

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