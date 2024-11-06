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Gençlik ve Spor Bakanı Bak: 6 bin 775 madalya kazandık

Gençlik ve Spor Bakanı Bak “2024 yılında ekim ayı itibarıyla sporcularımız katıldıkları uluslararası müsabakalarda 6 bin 775 madalya kazandı” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Kasım 2024
Gençlik ve Spor Bakanı Bak: 6 bin 775 madalya kazandık

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesine ilişkin sunumu gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda; Türkiye'nin 3'ü gümüş, 5'i bronz olmak üzere toplam 8 madalya elde ettiğini belirtti. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda da tarihi bir başarı kazanıldığını vurgulayan Bakan Bak "Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri'nde (TOHM) 25 ilde 23 branşta 1418 sporcumuz eğitim almaya devam ediyor. Paris 2024 Paralimpik Oyunları ise sporcularımızın azim, cesaret ve inançla yazdığı unutulmaz bir başarı öyküsüne sahip olmuş durumda. 2024 yılında ekim ayı itibarıyla sporcularımız uluslararası müsabakalarda üstün bir başarı göstererek 6 bin 775 madalya kazandı" dedi.

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