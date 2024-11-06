Galatasaray’da sol bek belirsizliği

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Tottenham'ı konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un sol bek tercihi hala netleşmedi. İdmanlara başlayan Jakobs'un maçta forma giymesi beklenmiyor. Deneyimli çalıştırıcının da bu bölge için Barış Alper Yılmaz, Elias Jelert ve Berkan Kutlu'yu düşündüğü ve formayı bu 3 isimden birine vereceği ifade edildi. Buruk'un bugünkü idmanın ardından bu mevki için kararını vermesi bekleniyor. Öte yandan sakatlığını atlatan Kaan Ayhan'ın ise sağ bekteki yerini alacağı öğrenildi.

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