Emekli zammı yüzde 15’i aşacak

Emeklilerin Ocak zammı şekillenmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek 6 aylık enflasyon verisinden 4'ü belli oldu. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.06 çıktı. Buna göre; Ocak'ta 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 4 ayda yüzde 12.06 artış oluştu. Kalan 2 aylık veri merakla beklenirken, anketler milyonların Ocak zammı için ipucunu veriyor.



REUTERS ANKETİ: Ekonomistlerle yapılan ankete göre, enflasyonun 2024'ün sonunda yüzde 43.5 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Buna göre; 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.04 olarak gerçekleşecek.

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ: Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 44.11 olarak tahmin edildi. Bu tahmine göre 2024'ün ikinci yarısındaki TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.53 seviyesine çıkacak.

AA FİNANS ANKETİ: 16 ekonomistin katılımıyla yapılan ankette 2024 sonu enflasyon beklentisi 44.23 olarak gerçekleşti. Bu tahmine göre 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki TÜFE yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak ayındaki enflasyon zammı yüzde 15.63 seviyesinde bekleniyor.

FKB ANKETİ: Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) İstanbul Üniversitesi iş birliğinde geliştirdiği FKB Ekonomik Görünüm Endeksi kapsamında gerçekleştirilen ankette 2024 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 45.21 olarak tespit edildi. Bu tahmine göre de bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 16.42 çıkacak. SSK ve Bağ- Kur emeklileri de tahmin gerçekleşirse Ocak'ta yüzde 16.42 zam alacak.

Emekli zammı %15'i aşacak (Takvim Gazetesi)



REFAH PAYI GELİR Mİ?

Zam oranı Ocak ayı başında açıklanacak enflasyon verileriyle kesinleşecek. Refah payı formülü hayata geçirilirse zam oranı daha da artacak. Ocak zammı kök aylıklara yansırken, taban aylık artışı konusu da karara bağlanacak.

YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.