EMEKLİYE %16.42 ZAM | TÜİK’in enflasyon açıklaması sonrası bomba anket! SSK ve Bağ-Kurluların Ocak zammına yeni hesaplama

Emeklilerin Ocak zammı netleşmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek 6 enflasyon verisinden 4'ü belli oldu. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.06 olarak gerçekleşti. Ocak ayında 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı 4 aylık enflasyona göre yüzde 12.06 çıktı. Geriye Kasım ve Aralık verileri kaldı. Artış merakla beklenirken; enflasyona, dolayısıyla emeklilerin zam oranına ilişkin pek çok ipucu bulunuyor

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? | 5 Kasım 2024 OVP: Orta Vadeli Program'da 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 41.5 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse, ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 13.44 olarak gerçekleşecek.