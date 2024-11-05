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EMEKLİYE %16.42 ZAM | TÜİK’in enflasyon açıklaması sonrası bomba anket! SSK ve Bağ-Kurluların Ocak zammına yeni hesaplama

TÜİK'in Ekim ayı enflasyonu verilerini açıklamasının ardından milyonlarca emeklinin maaş hesabı bir adım daha netleşti. Bilindiği üzere SSK ve Bağ-Kurlunun Ocak zammı için 2 veri daha gerekli. TÜİK'in açıkladığı enflasyonun ardından yeni bir anket daha geldi. Peki SSK ve Bağ-Kurlunun Ocak zammı ne kadar olacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar...

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 10:16 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 11:33
EMEKLİYE %16.42 ZAM | TÜİK’in enflasyon açıklaması sonrası bomba anket! SSK ve Bağ-Kurluların Ocak zammına yeni hesaplama

Emeklilerin Ocak zammı netleşmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek 6 enflasyon verisinden 4'ü belli oldu. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.06 olarak gerçekleşti. Ocak ayında 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı 4 aylık enflasyona göre yüzde 12.06 çıktı. Geriye Kasım ve Aralık verileri kaldı. Artış merakla beklenirken; enflasyona, dolayısıyla emeklilerin zam oranına ilişkin pek çok ipucu bulunuyor

EMEKLİYE %16.42 ZAM | TÜİK’in enflasyon açıklaması sonrası bomba anket! SSK ve Bağ-Kurluların Ocak zammına yeni hesaplama
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? | 5 Kasım 2024

OVP: Orta Vadeli Program'da 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 41.5 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse, ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 13.44 olarak gerçekleşecek.

EMEKLİYE %16.42 ZAM | TÜİK’in enflasyon açıklaması sonrası bomba anket! SSK ve Bağ-Kurluların Ocak zammına yeni hesaplama

REUTERS: 42 ekonomistle gerçekleştirilen ankete göre ise, enflasyonun 2024'ün sonunda yüzde 43.5 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.04 olarak gerçekleşecek.

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