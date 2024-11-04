Ziyech tribüne

Galatasaray'da durumu tartışma konusu olan Hakim Ziyech'in ayrılığı artık kesinleşti. Okan Buruk, Jakobs'un takıma katılması ile beraber Ziyech'i Yusuf Demir'le birlikte kadro dışı bırakacak. Çünkü bu futbolcular yabancı kontenjanına takılacak.

Öte yandan Ziyech yine tribüne çıkacak ancak bu sefer kadro dışı olduğunu için. 31 yaşındaki ismin taraftarların arasında izlediği maç ve transfer tanıtımı uzun süre konuşulmuştu. Çift santrforlu sistemde Okan Buruk, 4-4-2 ve 3-5-2 formasyonlarında Hakim Ziyech'i düşünmüyor. Ocak'ta ayrılacak Faslı yıldız için Cimbom'un ABD'den gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi. Yıllık 2 milyon 850 bin Euro garanti ücreti olan tecrübeli futbolcu, bu sezon oynadığı 5 maçta skora katkı veremedi.