Giovanni van Bronckhorst son dönemde oynattığı oyun ve aldığı sonuçlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu!

Beşiktaş için son dönemde işler yolunda gitmiyor... Ligde geçtiğimiz hafta derbide deplasmanda Galatasaray'a kaybeden Kartal bu hafta da evinde öne geçmesine rağmen Kasımpaşa'ya ikici yarıda yediği 3 golle boyun eğdi.

Üst üste alınan 2 yenilgi sonrası Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst da ciddi ciddi tartışılmaya başladı. Ligde son 4 maçta 1 galibiyet alabilen ve 8 puan kaybeden tecrübeli hoca oynattığı etkisiz futbol ve oyuncu tercihleriyle de Siyah-Beyazlı taraftarların yoğun eleştirilerine maruz kaldı. Beşiktaş yönetiminin ise deneyimli teknik adamın şimdilik arkasında durduğu, ancak Kartal'ın içinde bulunduğu zorlu fikstürde yaşanabilecek olası puan kayıpları sonrası bu desteğini çekebileceği de gelen haberler arasında. 49 yaşındaki çalıştırıcı yönetimindeki Beşiktaş 11. hafta itibariyle lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.