Banza: Bu şehir için savaşmaya devam

Trabzonsporlu Okay Yokuşlu maçın ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli orta saha, "Bu şekilde yenilmek çok üzücü. Hayal kırıklığı. Basit goller yedik. Öne geçmemize rağmen maçı galip bitirebilirdik. Çok üzgünüz. İyi mücadele ettik aslında. Maçı kazanmak için çok fırsatımız vardı. Benim golüm var. Faül yoktu. Canı sağolsun hakemimizin. Onun da işi kolay değildi" ifadelerini kullandı. Simon Banza ise "İstemediğimiz bir sonuç. Hayal kırıklığı. Maçı kazanmaya yakındık. Bu güzel şehir için savaşmaya devam edeceğiz. Pes edemeyiz. Bırakamayız. Mücadele devam edeceğiz" diye konuştu.

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