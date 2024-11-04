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Banza: Bu şehir için savaşmaya devam

Yıldız futbolcu, ”Bu güzel şehir için savaşmaya devam edeceğiz. Pes edemeyiz. Bırakamayız” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Kasım 2024
Banza: Bu şehir için savaşmaya devam

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Trabzonsporlu Okay Yokuşlu maçın ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli orta saha, "Bu şekilde yenilmek çok üzücü. Hayal kırıklığı. Basit goller yedik. Öne geçmemize rağmen maçı galip bitirebilirdik. Çok üzgünüz. İyi mücadele ettik aslında. Maçı kazanmak için çok fırsatımız vardı. Benim golüm var. Faül yoktu. Canı sağolsun hakemimizin. Onun da işi kolay değildi" ifadelerini kullandı. Simon Banza ise "İstemediğimiz bir sonuç. Hayal kırıklığı. Maçı kazanmaya yakındık. Bu güzel şehir için savaşmaya devam edeceğiz. Pes edemeyiz. Bırakamayız. Mücadele devam edeceğiz" diye konuştu.

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