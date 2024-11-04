Ada’dan Jelert sürprizi

İngiliz basınından sürpriz bir transfer haberi gündeme geldi. Norwich City, Galatasaray'dan Elias Jelert'in menajeri ile temasa geçti. Championship kulubünün futbolcuyu devre arasında kiralayabileceği öne sürüldü. Orta sıralardaki Ada takımının Championship'te 18 puanı bulunuyor. Danimarkalı sağ bekin geçen hafta sonradan dahil olduğu Beşiktaş maçında iyi görüntü vermesi de iddiaları güçlendirdi.

Derbide Kaan Ayhan'ın sakatlığı sonrası oyuna giren 21 yaşındaki futbolcu, ilk kez geçer not almıştı. Antrenman performansı da yükselen Jelert, önümüzdeki süreçte daha fazla forma şansı bulabilir. Galatasaray'ın sezon başında Kopenhag'tan 9 milyon Euro'ya transfer ettiği oyuncu beklentilerin altında kalmıştı. Jelert, Cimbom'la 5 yıllık anlaşmaya imza atmıştı. Şu ana kadar vasatı aşamayan genç ismin etkisiz oyunu Sarı-Kırmızılı taraftarlarla birlikte tüm futbolseverleri çok şaşırtmıştı.



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Buruk'un performansını beğenmediği Jelert'ten umudunu kestiği ifade edilmişti. Sarı-Kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 12 maça çıkan isim; 384 dakika süre aldı ve skor katkısı veremedi.