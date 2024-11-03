Karadeniz’de zorlu randevu: Trabzonspor ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak derbi mücadelesi bugün saat 19:00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Maçta hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil üstlenecek. Trabzonspor ile Fenerbahçe, lig tarihinde 102 kez karşılaştı. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 41 galibiyet alırken, Trabzonspor ise 27 kez 3 puan alan taraf oldu. 34 maç da berabere tamamlandı. Sarı-Lacivertliler'in ligdeki 137 golüne, Bordo-Mavililer 108 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon Trabzon'da olaylara sahne olarak oynanan karşılaşmayı Kanarya 3-2 kazanırken İstanbul'da olan maçtan da Fırtına sahadan aynı skorla galip ayrılmayı başarmıştı.