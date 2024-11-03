Bergüzar Korel çocuklarını Türk kültürü ile yetiştiriyor!

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009 yılının Ağustos ayında evlendi. 3 çocukları dünyaya geldi. Çift, 2022 yılında çocuklarının eğitimi için İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşti.

Türkiye ile İngiltere arasında git gel yapan Korel önceki gün Etiler'de görüntülendi. "İngiltere'de yaşamak zor olmuyor mu" diye soran gazetecilere şu yanıtı verdi: Halit ile gidip geliyoruz. Artık biz de çocuklarda alıştık. Ama tabi onları Türk kültüründen ayrı büyütmüyoruz. Büyük oğlum Ali, Türkiye'yi çok seviyor. Anneannesi halası burada. Ali köklerini çok özleyen bir çocuk. Bu arada Korel yeni bir dizi çekeceğini açıkladı.

Projesini anlattı: Bu dizide de gerçek hayatta olduğu gibi 3 çocuk olan bir anneyi canlandıracağım. Doksanlarda yaşanan gerçek bir hayat hikayesini anlatıyor. Bu dizide Mehmet Günsur ile birlikte oynayacağız, ben Mehmet'i de çok severim. Halit'in de dizisi başlıyor yakında, o da Merve Dizdar'la birlikte oynayacak. Tabi ki rekabet olacaktır. Karşı karşıya gelmeyiz inşallah.