SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Bergüzar Korel çocuklarını Türk kültürü ile yetiştiriyor!

Bergüzar Korel, çocuklarının eğitimi için Londra’ya taşındı. Ancak onları Türk kültürü ile yetiştirdiğini anlattı. “Özellikle oğlum Ali köklerine çok bağlı” açıklamasını yaptı.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Kasım 2024
Bergüzar Korel çocuklarını Türk kültürü ile yetiştiriyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009 yılının Ağustos ayında evlendi. 3 çocukları dünyaya geldi. Çift, 2022 yılında çocuklarının eğitimi için İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşti.

Türkiye ile İngiltere arasında git gel yapan Korel önceki gün Etiler'de görüntülendi. "İngiltere'de yaşamak zor olmuyor mu" diye soran gazetecilere şu yanıtı verdi: Halit ile gidip geliyoruz. Artık biz de çocuklarda alıştık. Ama tabi onları Türk kültüründen ayrı büyütmüyoruz. Büyük oğlum Ali, Türkiye'yi çok seviyor. Anneannesi halası burada. Ali köklerini çok özleyen bir çocuk. Bu arada Korel yeni bir dizi çekeceğini açıkladı.

Projesini anlattı: Bu dizide de gerçek hayatta olduğu gibi 3 çocuk olan bir anneyi canlandıracağım. Doksanlarda yaşanan gerçek bir hayat hikayesini anlatıyor. Bu dizide Mehmet Günsur ile birlikte oynayacağız, ben Mehmet'i de çok severim. Halit'in de dizisi başlıyor yakında, o da Merve Dizdar'la birlikte oynayacak. Tabi ki rekabet olacaktır. Karşı karşıya gelmeyiz inşallah.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP/DEM’li Ahmet Özer’in nepotizm şeması! Belediyeyi akrabalarına peşkeş çekti: ’JR Özer’ler WhatsApp’tan talimat yağdırmış
Emekliye 2024’te maaş farkı: Belirsizlik kalktı dilekçe için doğru zaman! Bu yıl neden avantajlı? Maaş hesabında neler kullanılıyor?
Mütefekkir Sadık Albayrak ’Son Devir Osmanlı Uleması’nı anlattı! Yeniden uyanışın öncüsü Erdoğan... Çocuklarımla bu uzun yolda yanındayım
AK Parti’de il kongrelerine ilişkin takvim belli oldu! Gözler 9 Kasım’da: Başkan Erdoğan da katılacak
6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’den acı haber! Cansız bedeni mezarlıkta bulundu! Cani adamın ifadesi ortaya çıktı
Başkan Erdoğan imzaladı! Atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı I Birçok kurum ve kuruluşta görev değişikleri
Kış aylarında faturayı düşürme formülü: Bakanlık rehber hazırladı! Bunlara dikkat edin
Diyarbakır’da kan donduran kaza! Otomobilin çarptığı yaya feci şekilde can verdi: Bedeni ortadan ikiye bölündü
CHP’de Esenyurt depremi! Mansur Yavaş ve Burcu Köksal’dan olay sözler: Yörüngesini şaşıranlar var
Kartal ağır yaralı! Beşiktaş Kasımpaşa’ya 3-1 yenildi
Narin Güran’ın cesedini gömen Nevzat Bahtiyar’ın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Kırmızı arabasıyla arama çalışmalarına katılmış
İngiltere’den skandal liste Türkiye’ye seyahat uyarısı! Batı neyin hazırlığını yapıyor?
İspanya’da felaketin bilançosu ağırlaşıyor: Valensiya’da 2 bin kişi kayıp! Araçlarda cesetler var
ABD’de seçimde hile iddiası: Teksas karıştı! Rusya müdahalesi iddiası! Son anketlerde Trump mı önde Harris mi?
CANLI | Roketler İsrail’i vurdu Pentagon yardıma koştu: ABD’den takviye kuvvet! İran’dan nükleer tehdit
SON DAKİKA