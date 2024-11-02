PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Mourinho: Her şey yolunda İsmail

İsmail Yüksek’in sakatladığı Mourinho sosyal medyadan, “Her şey yolunda İsmail. Pazar gününe hazırım” paylaşımı yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Kasım 2024
Mourinho: Her şey yolunda İsmail

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Jose Mourinho, önceki gün gerçekleştirilen antrenmanda İsmail Yüksek'in müdahalesiyle talihsiz bir sakatlık geçirmişti. Sahayı ve tesisleri sekerek terk eden Portekizli teknik adam, o anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Portekizli teknik adam dün sakatlığına dair sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı... Fenerbahçe teknik direktörü, İsmail Yüksek'le bir karesini paylaşıp "Her şey yolunda İsmail. Pazar gününe hazırım" notunu düştü.

ALKMAAR MAÇINDA YOK
UEFA Disiplin Kurulu, Manchester United maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 1 maç ceza verildiğini duyurdu. Fenerbahçe'ye ise 58 bin Euro para cezası verildi. Mourinho, AZ Alkmaar maçında sahada takımın başında yer almayacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin cinayetinde pes dedirten olay! Tutuklu Enes Güran’dan cezaevinde babası ve ağabeyi ile güle oynaya telefon görüşmesi
CHP’li başkanların koltuk sevdası hizmeti unutturdu! İşçiler isyan etti! Toplu grev var
İsrail’den Gazze Şeridi’nde yeni katliam! Çok sayıda çocuk hayatını kaybetti
EMEKLİYE YENİ ZAM: 4 aylık enflasyon belli oluyor! Taban maaş ne olur? Hangi emekli kaç lira maaş alacak?
Standard & Poor’s S&P, Türkiye’nin kredi notunu B+dan BB-ye yükseltti
CHP’de hizmet yok söğüş var! Mansur Yavaş’ın Ebru Gündeş’e verdiği konser ücretinin 69 değil 90 milyon lira olduğu ortaya çıktı
Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup arasında ipler koptu! Sosyetik güzel olayları doğruladı
Beşiktaş Sassuolo’nun yıldızı Armand Lauriente için yeniden devreye girdi!
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye’nin İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sistemi tamamen kapalıdır!
CANLI | İsrail’e gece boyunca İHA yağmuru! Lübnan’da göç dayatması
Sokak röportajında PKK propagandası yapan Ali Çeven isimli provokatör tutuklandı |
Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi gece! Duğhan Başar Ahmetoğlu milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı
Hadsizliğe ve seviyesizliğe geçit yok! Başkan Erdoğan’dan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e 1 milyonluk tazminat davası
Başkan Erdoğan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’yi kabul etti
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Yenidoğan Çetesi’ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Ergin’in dosyadan el çektirildiği iddialarını yalanladı.
SON DAKİKA