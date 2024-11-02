Mourinho: Her şey yolunda İsmail

Jose Mourinho, önceki gün gerçekleştirilen antrenmanda İsmail Yüksek'in müdahalesiyle talihsiz bir sakatlık geçirmişti. Sahayı ve tesisleri sekerek terk eden Portekizli teknik adam, o anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Portekizli teknik adam dün sakatlığına dair sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı... Fenerbahçe teknik direktörü, İsmail Yüksek'le bir karesini paylaşıp "Her şey yolunda İsmail. Pazar gününe hazırım" notunu düştü.



ALKMAAR MAÇINDA YOK

UEFA Disiplin Kurulu, Manchester United maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 1 maç ceza verildiğini duyurdu. Fenerbahçe'ye ise 58 bin Euro para cezası verildi. Mourinho, AZ Alkmaar maçında sahada takımın başında yer almayacak.