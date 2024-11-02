Mert Müldür iddiası

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki oyuncusu Mert Müldür ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Avusturya medyasındaki haberlere göre Salzburg, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Salzburg'un devre arası transfer döneminde 7 milyon Euro'luk bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öğrenildi.

2023 yılında İtalyan ekibi Sassuolo'dan 3 milyon Euro'ya transfer edilen tecrübeli oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Bu sezon 15 maçta görev alan Mert, gol atamazken 1 asiste imza attı. 31 kez A Milli Takım formasını giyen yıldız futbolcunun 2 golü bulunuyor. Fenerbahçe yönetimi, Oosterwolde'nin sakatlığı sonrasında Mert Müldür'ün satışını şimdilik düşünmüyor. Ancak devre arası bek takviyesi gelirse teklif masaya yatırılacak.