Beşiktaş Sassuolo’nun yıldız ismi için yeniden devreye girdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş geride bıraktığımız transfer döneminde de gündemine gelen Sassuolo'nun Fransız kanat oyuncusu Armand Lauriente için yeniden harekete geçti.

Siyah-Beyazlılar'ın Serie B'de forma giymek istemeyen ve ara transferde takımdan ayrılma isteğini Çizme ekibine ileten 25 yaşındaki oyuncunun menajeriyle görüştüğü öğrenildi. Yönetimin Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'un da onay verdiği yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ve ocak ayında İtalyan ekibine teklif yapacağı öğrenildi. Bu sezon Sassuolo ile 9 maça çıkan yıldız futbolcu 5 gol, 1asistlik performans sergiledi. Çalım yeteneği ile ön plana çıkan Fransız oyuncunun İtalyan ekibiyle olan kontratı 2027 yılında sona erecek.