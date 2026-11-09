Beşiktaş'tan transfer bombası! Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor
Beşiktaş'ın ara transfer dönemindeki orta saha planlamasına ilişkin İtalya'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Siyah-beyazlıların, Napoli forması giyen Frank Anguissa'yı transfer listesine aldığı öne sürüldü. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kadrosunda görmek istediği 30 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun kulübüyle sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması, ocak ayı için transfer ihtimalini gündeme taşıdı.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Beşiktaş, ara transfer dönemi öncesinde orta saha takviyesi için çalışmalarını şekillendiriyor. Newcastle United forması giyen Joe Willock ile de ilgilenen siyah-beyazlıların gündemine İtalya Serie A'dan önemli bir isim girdi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun, Napoli'nin Kamerunlu orta saha oyuncusu Frank Anguissa'yı ocak ayındaki öncelikli transfer hedefi olarak belirlediği iddia edildi.
ITALIANO'NUN İLK TERCİHİ ANGUISSA
Vincenzo Italiano'nun, Beşiktaş'ın orta saha rotasyonuna fiziksel güç, tecrübe ve oyun kalitesi katabilecek bir futbolcu istediği belirtildi.
İtalyan teknik adamın bu doğrultuda transfer listesinin ilk sırasına Napoli forması giyen Frank Anguissa'yı yazdığı öne sürüldü.
30 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun hem savunma hem de hücum organizasyonlarında görev alabilmesi, Beşiktaş'ın aradığı oyuncu profiline uygun özellikler arasında gösterildi.
Siyah-beyazlıların, ocak ayında orta sahadaki rekabeti artırmak ve takımın oyun gücünü yükseltmek için önemli bir transfer yapmayı hedeflediği ifade edildi.
NAPOLI İLE SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ TIKANDI
Frank Anguissa'nın Napoli'deki geleceği de transfer iddiasının öne çıkan ayrıntılarından biri oldu.
Kamerunlu futbolcunun İtalyan ekibiyle mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.
Napoli yönetimiyle bir süredir yeni kontrat için görüşmeler yapan Anguissa'nın mali şartlarda anlaşma sağlayamadığı belirtildi.
İtalyan basınında daha önce yer alan haberlerde, tecrübeli orta saha oyuncusunun dört yıllık sözleşme karşılığında yıllık 6 milyon euro net ücret talep ettiği ifade edilmişti.
Napoli'nin bu şartları yüksek bulduğu ve sözleşme görüşmelerinde ilerleme sağlanamadığı kaydedildi.
BEŞİKTAŞ İÇİN TRANSFER FIRSATI
Anguissa'nın sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, Beşiktaş açısından ocak ayı transfer döneminde değerlendirilebilecek bir fırsat olarak gösteriliyor.
Napoli'nin oyuncuyla yeni anlaşmaya varamaması halinde ara transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirme ihtimali bulunuyor.
Ancak 30 yaşındaki futbolcuyla yalnızca Beşiktaş'ın ilgilenmediği, Suudi Arabistan kulüplerinin yanı sıra İtalya Serie A ve Avrupa'nın farklı liglerinden de taliplerin bulunduğu belirtildi.
Kamerunlu orta sahanın geleceğine ilişkin kararında sportif hedeflerin ve ekonomik şartların etkili olabileceği ifade edildi.
TRANSFERDE GALATASARAY DETAYI
Beşiktaş'ın Frank Anguissa'ya yönelik ilgisiyle ilgili haberlerde Galatasaray ayrıntısı da dikkat çekti.
Vincenzo Italiano'nun, siyah-beyazlıların özellikle kadro kalitesi açısından Galatasaray ile arasındaki farkı azaltmak istediği belirtildi.
İtalyan teknik adamın bu doğrultuda ara transfer döneminde doğrudan ilk 11'e katkı sağlayabilecek futbolcuların kadroya katılmasını talep ettiği öne sürüldü.
Anguissa'nın tecrübesi, fiziksel özellikleri ve orta sahadaki etkinliğiyle Italiano'nun bu hedef doğrultusunda değerlendirdiği isimlerden biri olduğu kaydedildi.
JOE WILLOCK DA TRANSFER GÜNDEMİNDE
Beşiktaş'ın orta saha arayışında gündeme gelen tek futbolcu Frank Anguissa değil.
Siyah-beyazlıların, Newcastle United forması giyen Joe Willock ile de ilgilendiği belirtiliyor.
Teknik heyetin orta saha rotasyonunu güçlendirmek için farklı profildeki futbolcuları değerlendirdiği, transferdeki önceliklerin ise ocak ayındaki kadro planlamasına göre şekilleneceği ifade edildi.
Anguissa'nın Napoli'deki sözleşme durumuyla ilgili gelişmelerin, Beşiktaş'ın transfer seçenekleri arasında önemli bir yer tutabileceği değerlendiriliyor.
OCAK AYINDA GÖZLER ANGUISSA'DA
Beşiktaş'ın ocak ayında orta sahasına önemli bir takviye yapması beklenirken Frank Anguissa'nın Napoli ile yaşadığı sözleşme anlaşmazlığı transfer gündemindeki yerini koruyor.
Kamerunlu futbolcunun İtalyan ekibiyle yeni anlaşmaya varıp varmayacağı, olası transfer sürecinde belirleyici olacak.
Vincenzo Italiano'nun kadrosunda görmek istediği öne sürülen Anguissa için Beşiktaş'ın somut bir girişimde bulunup bulunmayacağı ise ara transfer dönemine doğru netleşecek.