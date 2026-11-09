Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Beşiktaş, ara transfer dönemi öncesinde orta saha takviyesi için çalışmalarını şekillendiriyor. Newcastle United forması giyen Joe Willock ile de ilgilenen siyah-beyazlıların gündemine İtalya Serie A'dan önemli bir isim girdi. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun, Napoli'nin Kamerunlu orta saha oyuncusu Frank Anguissa'yı ocak ayındaki öncelikli transfer hedefi olarak belirlediği iddia edildi.

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Napoli'nin Kamerunlu orta saha oyuncusu Frank Anguissa'yı gündemine aldığı iddia edildi. (Fotoğraf: AA) ITALIANO'NUN İLK TERCİHİ ANGUISSA Vincenzo Italiano'nun, Beşiktaş'ın orta saha rotasyonuna fiziksel güç, tecrübe ve oyun kalitesi katabilecek bir futbolcu istediği belirtildi. İtalyan teknik adamın bu doğrultuda transfer listesinin ilk sırasına Napoli forması giyen Frank Anguissa'yı yazdığı öne sürüldü. 30 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun hem savunma hem de hücum organizasyonlarında görev alabilmesi, Beşiktaş'ın aradığı oyuncu profiline uygun özellikler arasında gösterildi. Siyah-beyazlıların, ocak ayında orta sahadaki rekabeti artırmak ve takımın oyun gücünü yükseltmek için önemli bir transfer yapmayı hedeflediği ifade edildi.