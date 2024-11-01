Nwakaeme’nin Mourinho heyecanı

Sezon başında büyük beklentilerle takıma dönen Anthony Nwakaeme, şu ana kadar beklentilerin çok uzağında kaldı. Tecrübeli futbolcu yaşadığı sakatlıklar nedeniyle oynadığı 5 lig maçında sadece 1 asistlik katkı yaptı. Ancak Nwakaeme, Fenerbahçe ile oynanacak maçla birlikte eski günlerine yeniden dönmeyi arzuluyor.

Bu kez karşısında kendisini çok iyi tanıyan Jose Mourinho olacak. 19 Ağustos 2021 tarihinde oynanan UEFA Konferans Ligi maçında sahasında Roma'ya 2-1 kaybeden Fırtına'da sürpriz bir olay yaşanmıştı. Maçtaki performansı ile göz dolduran Nijeryalı kanat, o dönem Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho'yu peşinden koşturmuştu. Tecrübeli teknik adam maçın ardından Nwakaeme'yi överek "Özellikle futbolculara yönelik bir önlem almamıştık. Nwakaeme'yi tutmak için ben bile koşacaktım. Hatta koştum bile" demişti.