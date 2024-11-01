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Montella: Icardi'yi milli takıma isterdim

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bir TV kanalında önemli açıklamalar yaptı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Kasım 2024
Montella: Icardi’yi milli takıma isterdim

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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bir TV kanalında önemli açıklamalar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Türk yüreğinin arkasında cesaret vardır, azim vardır, başarıya istek vardır ve mücadele ruhu vardır. Oyuncularımız bunun hepsini barındırıyor. İlk hedefimiz A Ligi'ne yükselmek. A Ligi'nde uzun süre kalabilmek. En kısa sürede de Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz. Hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak ve orada başarı elde edebilmek" dedi. İtalyan hoca, "Süper Lig'deki yabancı golcüleri göz önünde bulundurduğumuzda 'Keşke Türk olsaydı ve takımımda oynasaydı dediğiniz bir isim var mı?" sorusuna, "Icardi. Ceza sahası içinde belki de dünyanın en iyi forvetlerinden bir tanesi" cevabını verdi.

KEREM'IN SEVİYESİ MUTLULUK VERİCİ
Vincenzo Montella, "Kerem'in yakaladığı seviyeden dolayı gerçekten mutluyum. Kerem Aktürkoğlu için takım değiştirmek belki de toparlamasını sağladı ve tekrardan öz güvenini ortaya koymasına sebep oldu" dedi. İtalyan hoca, "Semih Kılıçsoy çok oynamasa da milli takıma çağırmaya devam ediyorum çünkü gelecekteki milli takımımızda bir değer olacak" diye konuştu.

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