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Fenerbahçe Sofyan Amrabat'ı bırakmak istemiyor!

Fiorentina’nın Sofyan Amrabat’ın sözleşmesini Fenerbahçe’ye kiralamadan önce 1 yıl uzattığı öğrenildi. Faslı yıldızın performansından çok memnun olan yönetimin de 13 milyon Euro’luk opsiyon için İtalyanlar ile pazarlığa hazırlandığı belirlendi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Kasım 2024
Fenerbahçe Sofyan Amrabat’ı bırakmak istemiyor!

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Sezon başında Teknik Direktör Jose Mourinho'nun yoğun isteğinin ardından Fiorentina'dan 1 yıllığına kiralanan Sofyan Ambarat şu ana kadar gösterdiği performansla büyük beğeni kazandı. Samandıra'ya geldiği ilk günlerde uyum sorunu yaşayan ancak ardından İsmail Yüksek'ten formayı alarak takımın değişilmez isimlerinden biri haline gelen Faslı yıldızın bu olumlu görüntüsü yönetimi de harekete geçirdi.

HEDEF OPSİYONU İNDİRMEK
Alınan bilgilere göre sportif direktör Mario Branco, Fiorentina kulübünün yetkilileri ile görüşerek devre arası için randevu talep etti. Branco'nun Amrabat'ın sözleşmesinde yazan 13 milyon Euro'luk opsiyonu aşağıya çekmek için uğraşacağı öğrenildi. Fiorentina'nın normalde 2025'te sözleşmesi bitecek olan Amrabat'a Fenerbahçe'ye gitmeden önce 1 yıllık imza attırdığı öğrenildi.

GÖZLER FIORENTINA'DA OLACAK
Eğer Fiorentina, Sarı-Lacivertliler'in indirim talebine olumlu yaklaşırsa yıldız ismin bonservisinin alınması gündeme gelecek. İtalyanlar olumsuz bir yanıt verirse o zaman görüşmeler sezon sonuna bırakılacak.

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